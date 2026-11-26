Warum ist die Airbus-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Die Aktie stieg um 2,02 Prozent.

Welcher Zollsatz wird diskutiert? Berichten zufolge erwägt Washington 15 Prozent, inklusive bereits bestehender Abgaben. Umgesetzt ist nichts.