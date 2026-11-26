Die Airbus-Aktie hat den Donnerstag klar im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Flugzeugbauer 2,02 Prozent höher bei 193,84 Euro, ein Plus von 3,84 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 190,00 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Airbus auf Platz zwölf.
Airbus-Aktie als CAC40 Gewinner: Zollentspannung hebt den Flugzeugbauer
Die Airbus-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,02 % bei 193,84 Euro. Weniger schlimme US-Zollpläne und die Marktrally stützen den Konzern, bei hohen Umsätzen von 157 Millionen Euro.
CAC40 Gewinner
Warum die Airbus-Aktie heute steigt
Der Konzern hat keine eigene Nachricht veröffentlicht. Die Airbus-Aktie profitierte vom Marktumfeld: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Washington erwägt laut Berichten einen Zollsatz von 15 Prozent für europäische Exporteure, der bereits bestehende Abgaben einrechnet und dem Satz aus dem Abkommen des Vorjahres entspricht. Das ist weniger schlimm als befürchtet, und für Airbus mit seinem weltweit verflochtenen Geschäft ein wichtiges Signal.
Einordnung: Zölle und Aufträge im Blick
Zuletzt meldete Airbus einen Auftrag im Raumfahrtgeschäft: Gemeinsam mit Thales Alenia Space liefert der Konzern zwei Beobachtungssatelliten an die französische Armee.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- ISIN
- NL0000235190
- WKN
- 938914
- Handelssymbol
- AIR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- EADSY (OTC)
- Kurs
- 193,84 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Airbus-Aktie
Warum ist die Airbus-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet. Die Aktie stieg um 2,02 Prozent.
Welcher Zollsatz wird diskutiert? Berichten zufolge erwägt Washington 15 Prozent, inklusive bereits bestehender Abgaben. Umgesetzt ist nichts.
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