Die Airbus-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Um 17:38 Uhr notierte der Flugzeugbauer an der Euronext Paris 0,97 Prozent höher bei 195,72 Euro, ein Plus von 1,88 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Das Handelsvolumen lag mit 144 Millionen Euro hoch. Als CAC40 Gewinner steht Airbus auf Platz zwölf.
Airbus-Aktie als CAC40 Gewinner: Flugzeugbauer hält den Aufwärtstrend
Die Airbus-Aktie schließt am Freitag 0,97 % höher bei 195,72 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die Luftfahrtwerte profitieren vom freundlichen Markt.
CAC40 Gewinner
Warum die Airbus-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Airbus-Aktie profitierte vom Rückenwind für Luftfahrt und Verteidigung: Idéal Investisseur nennt in seinem Schlussbericht den Verteidigungssektor als Treiber der Sitzung, Thales (+2,31 Prozent) und Safran (+1,97 Prozent) legten deutlich zu. Der Markt insgesamt war freundlich, 30 von 40 CAC-Werten stiegen.
Einordnung
Die Aktie hat nach dem Plus von 2,02 Prozent am Donnerstag auch am Freitag zugelegt. Gegenüber dem Morgen (195,78 Euro) hat sich der Kurs kaum verändert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- ISIN
- NL0000235190
- WKN
- 938914
- Handelssymbol
- AIR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- EADSY (OTC)
- Kurs
- 195,72 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:38 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Airbus-Aktie
Warum ist die Airbus-Aktie CAC40 Gewinner? Luftfahrt und Verteidigung waren gefragt, die Aktie stieg um 0,97 Prozent auf 195,72 Euro.
Wie hoch war das Handelsvolumen? Laut comdirect rund 144 Millionen Euro.
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