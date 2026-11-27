Die Airbus-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Um 09:17 Uhr notierte der Flugzeugbauer an der Euronext Paris 1,00 Prozent höher bei 195,78 Euro, ein Plus von 1,94 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 193,84 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Airbus auf Platz acht.
Airbus-Aktie als CAC40 Gewinner: Flugzeugbauer bleibt im Aufwind
Die Airbus-Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,00 % auf 195,78 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die freundliche Marktlage und entspannte Zollsorgen helfen.
CAC40 Gewinner
Warum die Airbus-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Airbus-Aktie folgt der Marktstimmung. Laut Reuters hatten die neuen US-Zollpläne am Vortag keinen nennenswerten Einfluss. Asiens Börsen legten deutlich zu: Der Nikkei stieg um 2,11 Prozent, Shanghai um 3,73 Prozent. Für Airbus mit seinem weltweit verflochtenen Geschäft sind stabile Handelsbeziehungen wichtig.
Einordnung
Die Aktie hatte am Donnerstag bereits 2,02 Prozent zugelegt. Zuletzt meldete Airbus einen Auftrag im Raumfahrtgeschäft: Gemeinsam mit Thales Alenia Space liefert der Konzern zwei Beobachtungssatelliten an die französische Armee (Meldung vom 9./10. November).
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbus SE
- ISIN
- NL0000235190
- WKN
- 938914
- Handelssymbol
- AIR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- EADSY (OTC)
- Kurs
- 195,78 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Airbus-Aktie
Warum ist die Airbus-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich weiter, und die Zollsorgen blieben gering. Die Aktie stieg um 1,00 Prozent.
Welchen Auftrag meldete Airbus zuletzt? Gemeinsam mit Thales Alenia Space zwei Beobachtungssatelliten für die französische Armee.
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