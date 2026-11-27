Warum ist die Airbus-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich weiter, und die Zollsorgen blieben gering. Die Aktie stieg um 1,00 Prozent.

Welchen Auftrag meldete Airbus zuletzt? Gemeinsam mit Thales Alenia Space zwei Beobachtungssatelliten für die französische Armee.