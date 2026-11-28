Wie schloss die Airbus Aktie am Freitag?

Bei 195,78 Euro, ein Plus von 0,96 Prozent.

Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?

Rund 870 Maschinen; bis Ende Oktober waren es 621.

Wie groß ist das Rückkaufprogramm?

Bis zu 5 Milliarden Euro, laufend bis Juli 2029.