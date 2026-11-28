Für Airbus beginnt der wichtigste Sprint des Jahres. Um sein Ziel von rund 870 Auslieferungen zu erreichen, muss der Flugzeugbauer im November und Dezember rund 250 Jets übergeben – so viele wie selten zuvor in so kurzer Zeit. Am Freitag stieg die Airbus Aktie um 0,96 Prozent auf 195,78 Euro. Anleger fragen sich: Gelingt der Endspurt?
Airbus Aktie: 250 Jets in zwei Monaten – schafft der Flugzeugbauer den Rekord-Endspurt?
621 Auslieferungen bis Oktober, Ziel 870 für 2026, Rückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro. Die Airbus Aktie geht in die entscheidenden Wochen des Jahres. Was jetzt auf dem Spiel steht.
Airbus SE · ISIN: NL0000235190 · WKN: 938914 · Handelssymbol: AIR · US-Handelssymbol: EADSY
Der Endspurt
250 Jets bis Silvester
Von Januar bis Oktober 2026 lieferte Airbus 621 Flugzeuge aus, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Jahresziel von rund 870 Maschinen sind damit noch etwa 250 Auslieferungen im November und Dezember nötig. Lars Wagner, Chef der Verkehrsflugzeugsparte, zeigte sich zuversichtlich. Rund 125 Auslieferungen pro Monat liegen jedoch im oberen Bereich dessen, was Airbus bisher geschafft hat.
An Aufträgen fehlt es Airbus nicht, sondern an Tempo in der Fertigung. Für die Airbus Aktie wird der Dezember zur Bewährungsprobe.
Die Basis
Volle Bücher, Geld für Aktionäre
Ende September saß Airbus auf Bestellungen für mehr als 9.300 Flugzeuge, die rechnerisch für mehr als zehn Jahre reichen. In den ersten neun Monaten erzielte der Konzern 50,6 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 4,5 Milliarden Euro. Im November startete Airbus ein Rückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Euro, das bis Juli 2029 läuft.
RBC Capital Markets bestätigte ein Kursziel von 240 Euro, Jefferies eines von 210 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Wie schloss die Airbus Aktie am Freitag?
Bei 195,78 Euro, ein Plus von 0,96 Prozent.
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Rund 870 Maschinen; bis Ende Oktober waren es 621.
Wie groß ist das Rückkaufprogramm?
Bis zu 5 Milliarden Euro, laufend bis Juli 2029.
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