Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?

Das Ziel liegt bei 870 Verkehrsflugzeugen.

Wie viele waren es bis Oktober?

621 Maschinen, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wie groß ist der Aktienrückkauf?

Das mehrjährige Programm umfasst bis zu fünf Milliarden Euro.