Es ist das jährliche Drama am Jahresende – und diesmal ist es besonders groß. Airbus will 2026 ein Rekordjahr mit 870 ausgelieferten Flugzeugen schaffen. Bis Ende Oktober waren es 621. Für November und Dezember bleiben damit rund 250 Maschinen. Der Konzern zeigt sich zuversichtlich, die Airbus Aktie wartet auf den Beweis.
Airbus Aktie: 250 Flugzeuge in zwei Monaten – schafft Airbus das Rekordjahr noch?
621 Auslieferungen bis Oktober, ein Fünf-Milliarden-Rückkauf gestartet, neue Großaufträge. Jetzt läuft der Endspurt: Die Airbus Aktie hängt am Dezember.
Airbus SE · ISIN: NL0000235190 · WKN: 938914 · Handelssymbol: AIR · US-Handelssymbol: EADSY
Der Endspurt
Rund 250 Flugzeuge in acht Wochen
Von Januar bis Oktober 2026 lieferte Airbus 621 Verkehrsflugzeuge aus, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum; allein im Oktober waren es 74 Maschinen. Für das Jahresziel von 870 Auslieferungen sind im November und Dezember noch rund 250 Übergaben nötig. Lars Wagner, Chef der Verkehrsflugzeugsparte, zeigte sich zuversichtlich, das Ziel zu erreichen. Qualitätsmängel an einigen A330 und A321neo seien eingedämmt worden.
Bei Airbus entscheidet der Dezember über das ganze Jahr. Für die Airbus Aktie ist das Auslieferungsziel der wichtigste Glaubwürdigkeitstest.
Die Aktionäre
Fünf-Milliarden-Rückkauf und volle Bücher
Am 9. November startete Airbus die erste Tranche eines mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms über bis zu fünf Milliarden Euro; die erste Tranche läuft bis zum 23. Dezember und ist auf 800 Millionen Euro begrenzt. In der ersten Woche erwarb Airbus rund 441.000 Aktien für rund 91,4 Millionen Euro. Die Nachfrage bleibt hoch: Eine Airline-Gruppe aus Hongkong bestellte am 11. November 14 Flugzeuge fest, im Oktober verbuchte Airbus 202 Bruttobestellungen. Im Verteidigungsgeschäft wurde Airbus Defence and Space zum Hauptauftragnehmer für das französische Erdbeobachtungsprogramm IRIS.
Die UBS senkte am 6. November das Kursziel von 230 auf 220 Euro und behielt die Kaufempfehlung bei. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Wie viele Flugzeuge will Airbus 2026 ausliefern?
Das Ziel liegt bei 870 Verkehrsflugzeugen.
Wie viele waren es bis Oktober?
621 Maschinen, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Wie groß ist der Aktienrückkauf?
Das mehrjährige Programm umfasst bis zu fünf Milliarden Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.