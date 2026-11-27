Die Airbus Aktie hat am Donnerstag zugelegt. Im Xetra-Handel stieg sie um 2,1 Prozent auf 193,92 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 221,10 Euro aus dem Januar ist sie aber noch rund 12 Prozent entfernt. Hinter den Kulissen laufen gleich drei Geschichten, die über das Jahresende entscheiden.
Airbus Aktie: 249 Flugzeuge in fünf Wochen – schafft Airbus das Jahresziel trotz Warnstreik und Raumfahrt-Verkauf?
Das Jahresziel von rund 870 Auslieferungen wackelt, in Hamburg legt ein Warnstreik das Werk weitgehend lahm, und das US-Raumfahrtgeschäft geht an Cerberus. Die Airbus Aktie steigt trotzdem um 2 Prozent. Die große Analyse: Was jetzt für Anleger zählt.
Die Stammdaten: Die Airbus Aktie trägt die ISIN NL0000235190 und die WKN 938914. In Deutschland lautet das Handelssymbol AIR, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol EADSY gehandelt.
Der Endspurt
249 Flugzeuge bis Silvester
Nach Zählung des Datenanbieters Cirium fehlten Airbus bis zum 23. November noch 249 Übergaben, um das Ziel von rund 870 Flugzeugen für 2026 zu erreichen. Im November zählte Cirium bis dahin 46 Auslieferungen. Für die Airbus Aktie ist der Dezember damit ein echter Härtetest. Die Citigroup misst den Auslieferungen langfristig allerdings wenig Bedeutung bei, entscheidend sei der Auftragsbestand von rund 9.300 Flugzeugen.
Airbus hat Aufträge für ein Jahrzehnt. Was fehlt, ist das Tempo, sie in Flugzeuge zu verwandeln.
Die Störfeuer
Warnstreik und Verkauf
Am Standort Hamburg-Finkenwerder kam es zu erheblichen Arbeitsausfällen. Nach Angaben der IG Metall nahmen nur rund 600 Beschäftigte ihre Arbeit auf. Zudem trennt sich Airbus von seinem US-Geschäft für Satellitenplattformen, Käufer ist der Finanzinvestor Cerberus. Zu den Hintergründen äußerte sich Airbus nicht.
Häufige Fragen zur Airbus Aktie
Schafft Airbus das Auslieferungsziel?
Bis zum 23. November fehlten laut Cirium noch 249 Übergaben zum Ziel von rund 870 Flugzeugen.
Was verkauft Airbus?
Das US-Geschäft für Satellitenplattformen geht an den Finanzinvestor Cerberus.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
Rund 9.300 Flugzeuge.
Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?
ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSY.
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