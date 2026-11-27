Schafft Airbus das Auslieferungsziel?

Bis zum 23. November fehlten laut Cirium noch 249 Übergaben zum Ziel von rund 870 Flugzeugen.

Was verkauft Airbus?

Das US-Geschäft für Satellitenplattformen geht an den Finanzinvestor Cerberus.

Wie groß ist der Auftragsbestand?

Rund 9.300 Flugzeuge.

Welche ISIN und WKN hat die Airbus Aktie?

ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSY.