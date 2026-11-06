Airbnb legt um 12% zu - angetrieben von einer Umsatzdynamik auf 3-Jahres-Hoch

Besonders bemerkenswert für die aktuellen Aktien News: Das Wachstum sei über sämtliche Regionen hinweg breit gefächert ausgefallen. Selbst im reifen nordamerikanischen Markt seien die gebuchten Übernachtungen im stärksten Tempo seit vier Jahren gestiegen. Zudem treibe das Management die Integration künstlicher Intelligenz voran, um Supportkosten zu senken und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells weiter zu erhöhen.