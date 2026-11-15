Airbnb Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer trotz Rekordwachstum – bremst die KI-Angst den 12-Milliarden-Rückkauf?

Warum ist Airbnb Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Ein Bericht über die Übernahme einer KI-Reiseplattform durch OpenAI weckte Sorgen, dass KI-Assistenten Buchungen an Airbnb vorbeilenken könnten.

Was zeigt die Airbnb Chartanalyse?

Eine Konsolidierung nach dem Kurssprung. Unterstützung liegt um 180 und 170 Dollar, Widerstände bei 190 und 200 Dollar.

Wie viel Geld gibt Airbnb an die Aktionäre zurück?

Neben 2,7 Milliarden Dollar aus dem alten Programm hat Airbnb weitere 12 Milliarden Dollar für Rückkäufe genehmigt.