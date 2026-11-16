Kehrtwende bei Phillip Securities: Das asiatische Researchhaus hat die Airbnb-Aktie von „Reduce“ auf „Neutral“ hochgestuft und das Kursziel von 158 auf 184 US-Dollar angehoben. Damit gibt Phillip Securities die erst im August ausgesprochene Verkaufsempfehlung für den Ferienwohnungsvermittler auf – nach einem Quartalsbericht, der die Wall Street überrascht hatte.
Airbnb-Aktie: Phillip Securities stuft auf „Neutral“ hoch – Kursziel steigt auf 184 Dollar
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Airbnb, Inc. (ABNB): Halten, Kursziel 184,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Phillip Securities (Analyst nicht namentlich genannt) vom 15.11.2026, 20:35 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 11:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 11:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Phillip Securities gibt die Verkaufsempfehlung für die Airbnb-Aktie auf: Das Researchhaus hebt das Rating von „Reduce“ auf „Neutral“ und das Kursziel von 158 auf 184 US-Dollar. Das neue Ziel liegt rund 1,5 Prozent unter dem Freitagsschluss von 186,78 Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Airbnb, Inc.
- Handelssymbol
- ABNB (Nasdaq)
- ISIN
- US0090661010
- Analyst
- Phillip Securities (in den Meldungen nicht namentlich genannt)
- Bank
- Phillip Securities
- Rating
- Neutral (zuvor Reduce)
- Kursziel
- 184 US-Dollar (zuvor 158 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Freitag 13.11.2026
Rating-Update
Von „Reduce“ auf „Neutral“ – Phillip Securities zieht die Verkaufsempfehlung zurück
Die Hochstufung der Airbnb-Aktie wurde am Sonntag, 15. November 2026, über den US-Nachrichtendienst TheFly bekannt und am Montag von weiteren Finanzportalen wie Investing.com aufgegriffen. Phillip Securities hebt das Rating von „Reduce“ auf „Neutral“, das Kursziel steigt um rund 16 Prozent von 158 auf 184 US-Dollar. Ein Analystenname wird in den vorliegenden Meldungen nicht genannt.
Bemerkenswert: Auch nach der Anhebung liegt das neue Kursziel von Phillip Securities unter dem aktuellen Kurs. Die Airbnb-Aktie hatte die Woche am Freitag an der Nasdaq bei 186,78 Dollar beendet, ein Tagesplus von 3,1 Prozent. Rechnerisch ergibt sich zum Kursziel von 184 Dollar ein Abstand von rund –1,5 Prozent. Das „Neutral“ von Phillip Securities ist damit vor allem als Abkehr vom bisher negativen Urteil zu lesen, nicht als Kaufsignal.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Reduce
|Neutral
|Kursziel
|158 US-Dollar
|184 US-Dollar
|Abstand zum Schlusskurs (186,78 $)
|–15,4 %
|–1,5 %
Was Phillip Securities für die Airbnb-Aktie spricht
Laut den übereinstimmenden Berichten von Investing.com und AskTraders stützt Phillip Securities die Hochstufung der Airbnb-Aktie auf folgende Punkte:
Breites Buchungswachstum
Phillip Securities erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzplus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, getragen von breit gestreutem Buchungswachstum.
Höhere Profitabilität
Für 2026 rechnet das Researchhaus mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 36 Prozent – dank mehr gebuchter Nächte und Plätze sowie geringerer Vertriebs- und Marketingkosten.
Preissetzungsmacht
Als Beleg für Preissetzungsmacht verweist Phillip Securities laut Investing.com auf die Bruttomarge von 83 Prozent.
Wachstumsmärkte
Asien-Pazifik und Lateinamerika wachsen etwa doppelt so schnell wie die reifen Märkte.
Rückenwind aus dem dritten Quartal
Hintergrund der Neubewertung ist der Quartalsbericht vom 5. November. Airbnb steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 19 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar, der Bruttobuchungswert (Gross Booking Value) wuchs um 21 Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,16 Dollar deutlich über der Konsensschätzung von 2,86 Dollar. Zudem hob das Management die Jahresprognose an und genehmigte ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 12 Milliarden Dollar. Die Airbnb-Aktie sprang daraufhin am 6. November um 11,7 Prozent auf 189,99 Dollar.
Einordnung: Phillip Securities bleibt am vorsichtigen Ende
Mit dem Kursziel von 184 Dollar gehört Phillip Securities weiterhin zu den Skeptikern unter den Airbnb-Analysten. Nach den Zahlen hatten etwa Evercore ISI (230 Dollar), Oppenheimer (230 Dollar, „Outperform“) und Canaccord (225 Dollar) deutlich höhere Kursziele aufgerufen; Cantor Fitzgerald liegt mit 180 Dollar in der Nähe von Phillip Securities. Rothschild Redburn hatte die Airbnb-Aktie bereits zuvor von „Sell“ auf „Neutral“ angehoben. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt laut AskTraders bei rund 204 Dollar.
Für Anleger in der Airbnb-Aktie bedeutet die Hochstufung durch Phillip Securities vor allem: Eine weitere kritische Stimme ist verstummt. Ein klares Kaufvotum ist das „Neutral“ von Phillip Securities aber nicht – das Kursziel von 184 Dollar markiert aus Sicht des Researchhauses eher eine faire Bewertung auf dem aktuellen Niveau.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Phillip Securities; ein Analystenname wird in den vorliegenden Meldungen nicht genannt. Die Originalstudie war nicht einsehbar; früheste belegte Veröffentlichung der Empfehlung ist der 15.11.2026, 19:35 Uhr UTC (AskTraders unter Berufung auf TheFly). Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 184 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: poems.com.sg/stock-research/ABNB. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: Phillip Securities (Analyst nicht namentlich genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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