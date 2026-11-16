Airbnb-Aktie: Phillip Securities stuft auf „Neutral“ hoch – Kursziel steigt auf 184 Dollar

Die Hochstufung der Airbnb-Aktie wurde am Sonntag, 15. November 2026, über den US-Nachrichtendienst TheFly bekannt und am Montag von weiteren Finanzportalen wie Investing.com aufgegriffen. Phillip Securities hebt das Rating von „Reduce“ auf „Neutral“, das Kursziel steigt um rund 16 Prozent von 158 auf 184 US-Dollar. Ein Analystenname wird in den vorliegenden Meldungen nicht genannt.

Bemerkenswert: Auch nach der Anhebung liegt das neue Kursziel von Phillip Securities unter dem aktuellen Kurs. Die Airbnb-Aktie hatte die Woche am Freitag an der Nasdaq bei 186,78 Dollar beendet, ein Tagesplus von 3,1 Prozent. Rechnerisch ergibt sich zum Kursziel von 184 Dollar ein Abstand von rund –1,5 Prozent. Das „Neutral“ von Phillip Securities ist damit vor allem als Abkehr vom bisher negativen Urteil zu lesen, nicht als Kaufsignal.