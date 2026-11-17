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Airbnb Aktie: Hochstufung nach Q3-Zahlen! Phillip Securities sieht 184 USD

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 15:21 1 Min. Phillip Securities

Phillip Securities hat Airbnb nach den Q3-Zahlen von "reduce" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 184 USD angehoben. Für 2026 rechnen die Analysten nun mit 17% Umsatzwachstum und einer bereinigten EBITDA-Marge von 36%

Bild: Oberon Copeland / Unsplash

Die Analysten von Phillip Securities stufen die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, FSE: 6Z1, NASDAQ: ABNB) nach dem Q3-Bericht von "reduce" auf "neutral" hoch und heben das Kursziel von 158 auf 184 USD an. Die Firma erwarte für Airbnb im Geschäftsjahr 2026 nun ein höheres Umsatzwachstum von 17% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 36%. Grund dafür seien mehr gebuchte Übernachtungen und Plätze sowie geringere Vertriebs- und Marketingkosten. Die neuen Geschäftsfelder des Unternehmens jenseits von Vermietungen würden längerfristiges Aufwärtspotenzial bieten, dürften jedoch in den nächsten drei bis fünf Jahren kaum wesentlich ins Gewicht fallen, teile Phillip Investoren in einer Research-Notiz mit. zuvor: 158 USD ⬆️ Ziel 184 USD zuvor: reduce ⬆️ neutral 16.11.2026 🏛️ Phillip Securities Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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