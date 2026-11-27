Warum ist die Agnico Eagle Mines Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,90 Prozent auf 240,57 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte und Anleger in große Goldproduzenten zurückkehrten.

Wie viel Gold fördert Agnico Eagle 2026?

Der Konzern erwartet eine Produktion am unteren Ende von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen.