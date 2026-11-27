Wenn Agnico Eagle steigt, steigt der kanadische Aktienmarkt. Die Agnico Eagle Mines Aktie (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Handelssymbol Toronto: AEM, US-Handelssymbol: AEM, Frankfurt: AE9) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,90 Prozent auf 240,57 kanadische Dollar. Der Goldkonzern ist damit einer der S&P/TSX Gewinner des Morgens und wegen seiner Größe ein wichtiger Grund für das Plus des Leitindex von 0,83 Prozent.
Agnico Eagle Mines Aktie: S&P/TSX Gewinner und Schwergewicht – Kanadas Goldriese zieht den Index
Die Agnico Eagle Mines Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,90 Prozent auf 240,57 kanadische Dollar. Unter den S&P/TSX Gewinnern ist sie der schwerste Wert, ihr Plus bewegt den ganzen Index. Der Goldpreis erholt sich, und Kanadas größter Goldproduzent verdient glänzend, obwohl eine Großmine schwächelt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold plus 2 Prozent – und das Kapital fließt zuerst in die Großen
Gold verteuerte sich am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze. Schon vorbörslich hatte die Agnico Eagle Mines Aktie in den USA rund 5,5 Prozent zugelegt. Wenn Anleger nach einem Ausverkauf in den Goldsektor zurückkehren, kaufen sie zuerst die großen, liquiden Titel. Agnico Eagle ist der größte davon in Kanada.
Goldpreis erholt sich
Zwei Tage nach dem tiefsten Stand seit über einem Jahr dreht der Preis kräftig nach oben.
Niedrige Kosten
Agnico förderte im dritten Quartal zu Gesamtkosten von 1.648 Dollar je Unze und erlöste im Schnitt 4.264 Dollar.
Sichere Standorte
Die Minen liegen überwiegend in Kanada, dazu in Australien, Finnland und Mexiko.
Hintergrund
Rekordgewinne trotz Felsrutsch
Im dritten Quartal produzierte Agnico Eagle 814.012 Unzen Gold, 6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Grund war eine Felsbewegung an der Nordwand der Barnat-Grube in der Mine Canadian Malartic, die den Abbau dort ab Juli fast drei Monate lang stoppte. Der hohe Goldpreis glich das mehr als aus: Der Gewinn stieg um 28 Prozent auf 1,35 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern eine Produktion am unteren Ende der Spanne von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen. Der geänderte Abbauplan in Malartic kostet nach Unternehmensangaben auch 2027 und 2028 bis zu 150.000 Unzen pro Jahr.
Häufige Fragen zur Agnico Eagle Mines Aktie
Warum ist die Agnico Eagle Mines Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,90 Prozent auf 240,57 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte und Anleger in große Goldproduzenten zurückkehrten.
Wie viel Gold fördert Agnico Eagle 2026?
Der Konzern erwartet eine Produktion am unteren Ende von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen.
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