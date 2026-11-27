Die A.G. Barr Aktie gibt am Freitagmittag 1,32% auf 598,0 Pence nach und gehört damit zu den FTSE 350 Verlierern am Mittag. Der schottische Getränkehersteller hinter Irn-Bru, Rubicon und Funkin hat am Freitag keine neue Meldung veröffentlicht.
A.G. Barr Aktie schwächelt: Irn-Bru-Hersteller unter den FTSE 350 Verlierern am Mittag
Die A.G. Barr Aktie verliert am Freitagmittag 1,32% und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Ohne frische Nachricht belasten Branchenrotation und eine Herabstufung den Irn-Bru-Hersteller.
BAGBAG
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|BAG
|—
|—
|—
A.G. Barr Aktie: Rotation weg von Basiskonsum
Ein Auslöser aus dem Unternehmen ist nicht erkennbar. Am Markt dominiert ein anderes Thema: Der FTSE 100 steigt am Vormittag etwa 0,7% auf rund 10.680 Punkte, weil Metalle stark anziehen und Bergbauwerte wie Fresnillo, Glencore und Anglo American vorne liegen. Defensive Konsumwerte geben dagegen nach. Diageo verliert 1,7%, Associated British Foods 1,5%. Die A.G. Barr Aktie dürfte als klassischer Basiskonsumwert von dieser Verschiebung erfasst werden.
Herabstufung belastet die A.G. Barr Aktie
Zusätzlichen Gegenwind lieferte Anfang Oktober Berenberg: Das Haus stufte die A.G. Barr Aktie auf Halten herunter und senkte sein Kursziel deutlich. Andere Häuser sehen den Titel weiter positiv, darunter Peel Hunt und Deutsche Bank mit Kaufempfehlungen aus dem August.
Auch auf der Aktionärsseite gab es Bewegung: Der Fondsriese FMR LLC meldete am 13. November, dass sein Anteil am 12. November unter die Schwelle von 5% gefallen ist. Er hält demnach noch 4,99% oder rund 5,6 Mio. Aktien.
Kursverlauf der A.G. Barr Aktie im November
Seit Anfang November bewegt sich der Kurs in einer engen Spanne. Am 3. November lag er bei 594 Pence, am 6. November bei 591 Pence. Die Aktie notiert damit klar unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 715 Pence. Die Dividende von 3,8 Pence je Aktie wurde am 6. November gezahlt.
Das Unternehmen ist traditionell für Preisdisziplin und stabile Margen bekannt, ist aber wie die ganze Branche von Zuckerabgabe, Verpackungs- und Energiekosten sowie dem Wetter abhängig.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|598,0 Pence
|Tagesveränderung
|-1,32%
|Kurs 3.11.2026
|594 Pence
|52-Wochen-Tief
|538 Pence
|52-Wochen-Hoch
|715 Pence
Quelle: LSE, MarketBeat; Stand 27.11.2026 Mittag
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.