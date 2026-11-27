A.G. Barr Aktie schwächelt: Irn-Bru-Hersteller unter den FTSE 350 Verlierern am Mittag

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:34 2 Min.

Die A.G. Barr Aktie verliert am Freitagmittag 1,32% und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Ohne frische Nachricht belasten Branchenrotation und eine Herabstufung den Irn-Bru-Hersteller.

Die A.G. Barr Aktie gibt am Freitagmittag 1,32% auf 598,0 Pence nach und gehört damit zu den FTSE 350 Verlierern am Mittag. Der schottische Getränkehersteller hinter Irn-Bru, Rubicon und Funkin hat am Freitag keine neue Meldung veröffentlicht. BAG BAG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BAG — — — A.G. Barr Aktie: Rotation weg von Basiskonsum Ein Auslöser aus dem Unternehmen ist nicht erkennbar. Am Markt dominiert ein anderes Thema: Der FTSE 100 steigt am Vormittag etwa 0,7% auf rund 10.680 Punkte, weil Metalle stark anziehen und Bergbauwerte wie Fresnillo, Glencore und Anglo American vorne liegen. Defensive Konsumwerte geben dagegen nach. Diageo verliert 1,7%, Associated British Foods 1,5%. Die A.G. Barr Aktie dürfte als klassischer Basiskonsumwert von dieser Verschiebung erfasst werden. Herabstufung belastet die A.G. Barr Aktie Zusätzlichen Gegenwind lieferte Anfang Oktober Berenberg: Das Haus stufte die A.G. Barr Aktie auf Halten herunter und senkte sein Kursziel deutlich. Andere Häuser sehen den Titel weiter positiv, darunter Peel Hunt und Deutsche Bank mit Kaufempfehlungen aus dem August. Auch auf der Aktionärsseite gab es Bewegung: Der Fondsriese FMR LLC meldete am 13. November, dass sein Anteil am 12. November unter die Schwelle von 5% gefallen ist. Er hält demnach noch 4,99% oder rund 5,6 Mio. Aktien. Kurs am Mittag, -1,32% 598 Pence 52-Wochen-Spanne 538 bis 715 Pence Reported Ergebnis je Aktie, Geschäftsjahr 2026 44 Pence Zuletzt gezahlte Dividende je Aktie 3,8 Pence Quelle : Hargreaves Lansdown, MarketBeat; Stand November 2026 Kursverlauf der A.G. Barr Aktie im November Seit Anfang November bewegt sich der Kurs in einer engen Spanne. Am 3. November lag er bei 594 Pence, am 6. November bei 591 Pence. Die Aktie notiert damit klar unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 715 Pence. Die Dividende von 3,8 Pence je Aktie wurde am 6. November gezahlt. Das Unternehmen ist traditionell für Preisdisziplin und stabile Margen bekannt, ist aber wie die ganze Branche von Zuckerabgabe, Verpackungs- und Energiekosten sowie dem Wetter abhängig. A.G. Barr Aktie im Überblick Kennzahl Wert Kurs am Mittag 598,0 Pence Tagesveränderung -1,32% Kurs 3.11.2026 594 Pence 52-Wochen-Tief 538 Pence 52-Wochen-Hoch 715 Pence Quelle : LSE, MarketBeat; Stand 27.11.2026 Mittag Risiken für die A.G. Barr Aktie Rohstoff-, Verpackungs- und Energiekosten können die Marge drücken.

Wetterabhängigkeit des Getränkeabsatzes.

Analysten sind uneinig, eine Herabstufung liegt erst wenige Wochen zurück.

Anleger rotieren derzeit in Rohstoffwerte. Fazit zur A.G. Barr Aktie Die A.G. Barr Aktie verliert am Mittag ohne eigenen Anlass. Das Minus fällt moderat aus und spiegelt die Schwäche defensiver Konsumwerte. Relevanter sind die Herabstufung vom Oktober und die Margenentwicklung. Dies ist keine Anlageempfehlung.

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