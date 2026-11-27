Bei Aflac verkauft nicht das Management, sondern der größte Aktionär. Japan Post Holdings meldet seit Monaten nahezu täglich kleine Verkäufe von Aflac-Aktien. Am 23. November waren es 15.700 Aktien zu 125,01 Dollar, zusammen rund 2 Millionen Dollar. Für die Aflac Aktie summiert sich das: Seit März ist der Bestand des japanischen Partners um mehr als zwei Millionen Aktien geschrumpft.
Aflac Aktie: Japan Post verkauft fast jeden Tag – über zwei Millionen Aktien seit März
Der Großaktionär Japan Post Holdings verkauft laut SEC-Meldungen seit Monaten in kleinen Paketen Aflac-Aktien, zuletzt am 23. November 15.700 Stück für rund 2 Millionen Dollar. Seit März schrumpfte der Bestand um mehr als zwei Millionen Aktien. Was hinter dem Verkaufsprogramm steckt.
AFLAFL
|Wertpapier
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|AFL
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Steckbrief
- Unternehmen
- Aflac Incorporated
- Sitz
- Columbus, Georgia
- US-Handelssymbol
- AFL (NYSE)
- Großaktionär
- Japan Post Holdings
- Geschäft
- Zusatzversicherungen in den USA und Japan
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Aflac-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel AFL an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldungen
Kleine Pakete, großer Effekt
Japan Post hält seine Aflac-Aktien über einen Treuhandfonds, die J&A Alliance Trust. Die Verkäufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1 und folgen einem festen Muster: Pakete von meist 10.000 bis 18.000 Aktien, verteilt über viele Handelstage. Im März lag der Bestand noch bei gut 52,1 Millionen Aktien, im August bei 50,8 Millionen, Anfang Oktober bei 50,4 Millionen und jetzt bei knapp 50,0 Millionen.
Die Verkäufe sind nach unserer Einschätzung kein Rückzug. Aflac kauft laufend eigene Aktien zurück, wodurch der prozentuale Anteil von Japan Post ohne Verkäufe steigen würde. Die kleinen Verkäufe dürften dazu dienen, den Anteil in einer vereinbarten Größenordnung zu halten.
Der Vergleich
Höhere Kurse als im Frühjahr
Im März verkaufte Japan Post noch zu Kursen um 109 Dollar, im August um 116 bis 117 Dollar, im Oktober um 113 bis 116 Dollar. Am 23. November lag der Preis bei gut 125 Dollar.
Häufige Fragen zu den Verkäufen von Japan Post bei Aflac
Warum verkauft Japan Post Aflac-Aktien?
Die Meldungen nennen keinen Grund. Wahrscheinlich soll der Anteil trotz der Aktienrückkäufe von Aflac stabil bleiben.
Wie viel wurde verkauft?
Am 23. November 15.700 Aktien für rund 2 Millionen Dollar, seit März rund 2,1 Millionen Aktien.
Wie viele Aktien hält Japan Post noch?
Knapp 50 Millionen Aktien.
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