Warum verkauft Japan Post Aflac-Aktien?

Die Meldungen nennen keinen Grund. Wahrscheinlich soll der Anteil trotz der Aktienrückkäufe von Aflac stabil bleiben.

Wie viel wurde verkauft?

Am 23. November 15.700 Aktien für rund 2 Millionen Dollar, seit März rund 2,1 Millionen Aktien.

Wie viele Aktien hält Japan Post noch?

Knapp 50 Millionen Aktien.