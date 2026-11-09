Affirm Aktie: Starkes Quartal, teurere Finanzierung – Kursziel sinkt auf 83 USD

Mehr Geschäft, eine höhere operative Marge – und trotzdem ein niedrigeres Kursziel: Bei Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker: AFRM) prallen Wachstumshoffnungen und Kreditrisiken aufeinander. Die Aktie notiert beim angegebenen Kursstand bei 68,45 USD, ein Plus von 0,34 USD beziehungsweise 0,50%. In seiner Affirm-Aktienanalyse vom 6. November 2026 senkt Daniel Perlin von RBC Capital das Kursziel von 96 USD auf 83 USD. Das Rating "sector perform" bleibt bestehen.