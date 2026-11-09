Mehr Geschäft, eine höhere operative Marge – und trotzdem ein niedrigeres Kursziel: Bei Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker: AFRM) prallen Wachstumshoffnungen und Kreditrisiken aufeinander. Die Aktie notiert beim angegebenen Kursstand bei 68,45 USD, ein Plus von 0,34 USD beziehungsweise 0,50%. In seiner Affirm-Aktienanalyse vom 6. November 2026 senkt Daniel Perlin von RBC Capital das Kursziel von 96 USD auf 83 USD. Das Rating "sector perform" bleibt bestehen.
Affirm Aktie: Starkes Quartal, teurere Finanzierung – Kursziel sinkt auf 83 USD
RBC Capital senkt das Affirm-Kursziel auf 83 USD, weil steigende Zahlungsverzüge und Finanzierungskosten das starke Wachstum überschatten.
Starkes Quartal mit einem empfindlichen Gegengewicht
An mangelndem Wachstum scheitert die Investmentstory zunächst nicht. Nach Einschätzung von Daniel Perlin habe Affirm ein starkes Quartal vorgelegt. Das Bruttowarenvolumen, kurz GMV, sei um mehr als 30% gewachsen. Gleichzeitig habe sich die operative Marge verbessert.
Das sind zwei positive Signale: Über die Plattform wird deutlich mehr Handelsvolumen abgewickelt, während die operative Profitabilität zunimmt. Das GMV ist allerdings nicht mit dem Umsatz von Affirm gleichzusetzen. Es beschreibt das zugrunde liegende Waren- beziehungsweise Transaktionsvolumen.
Die Affirm-Aktienanalyse von RBC Capital zeigt jedoch, weshalb diese Fortschritte allein nicht ausreichen, um die Bewertung zu stützen. Daniel Perlin verweist auf steigende Zahlungsverzüge, höhere Rückstellungen für Kreditausfälle und zunehmende Finanzierungskosten. Damit rückt die Qualität des Wachstums in den Mittelpunkt.
35 Basispunkte mehr Zahlungsverzug: Warum Anleger genau hinsehen
Ein besonders sensibler Punkt ist die Entwicklung der Zahlungsrückstände. Laut der vorliegenden Zusammenfassung seien die Zahlungsverzüge um 35 Basispunkte gestiegen. Das entspricht einer Zunahme um 0,35 Prozentpunkte – nicht um 35%.
Die Meldung nennt weder die genaue Abgrenzung der betroffenen Kredite noch den Vergleichszeitraum dieser Veränderung. Dennoch ist die Richtung für Anleger relevant: Wenn Zahlungen häufiger verspätet eingehen, verdient die weitere Entwicklung der Kreditqualität besondere Aufmerksamkeit.
Dabei sind Zahlungsrückstände nicht automatisch endgültige Kreditausfälle. Kunden können verspätete Raten nachträglich begleichen. Steigende Rückstände können jedoch auf eine stärkere Belastung der Kreditnehmer hinweisen.
Daniel Perlin nennt außerdem höhere Rückstellungen für Kreditverluste. Solche Vorsorgeaufwendungen berücksichtigen erwartete Verluste und können die Ergebnisentwicklung belasten. Wie stark die gestiegene Vorsorge auf einzelne Kennzahlen durchschlägt, lässt sich aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht beziffern.
Finanzierungskosten werden zum zweiten Prüfstein
Neben der Kreditqualität beschäftigt RBC Capital die Refinanzierung. Daniel Perlin verweist auf steigende Finanzierungskosten und die Erwartung höherer Referenzzinsen im Geschäftsjahr 2027.
Für ein Unternehmen, das Ratenzahlungen ermöglicht, ist dieser Punkt wesentlich. Vereinfacht gesagt: Wird die Finanzierung des Geschäfts teurer, muss das Unternehmen diese Belastung durch entsprechende Erträge oder Effizienzgewinne auffangen, um seine Profitabilität zu schützen.
Die Erwartung steigender Referenzzinsen ist dabei eine Annahme des Ausblicks, keine bereits feststehende Entwicklung. Sie erklärt jedoch, weshalb RBC Capital trotz des starken Quartals vorsichtiger kalkuliert.
Das Spannungsfeld der Affirm-Aktienanalyse ist damit klar: Mehr Geschäftsvolumen schafft Chancen, während steigende Kredit- und Finanzierungskosten einen Teil der Fortschritte aufzehren könnten.
Kursziel 83 USD: Deutliche Senkung, weiterhin Abstand zum Aktienkurs
Daniel Perlin reduziert das Kursziel um 13 USD. Gegenüber den bisherigen 96 USD entspricht das einer Absenkung um rund 13,5%. RBC Capital nimmt damit eine spürbare Anpassung der Bewertung vor.
Gleichzeitig liegt das neue Kursziel 83 USD noch 14,55 USD über dem angegebenen Aktienkurs von 68,45 USD. Daraus ergibt sich rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von rund 21,3%.
Dieser Abstand darf allerdings nicht mit einer Kaufempfehlung verwechselt werden. Mit dem Rating "sector perform" erwartet RBC Capital grundsätzlich eine Entwicklung im Rahmen des jeweiligen Branchenvergleichs. Daniel Perlin bleibt somit bei einer neutralen relativen Einschätzung.
Die Kombination ist keineswegs widersprüchlich: Ein Kursziel kann oberhalb der aktuellen Notierung liegen, ohne dass die Aktie im Vergleich zu anderen Branchenwerten besonders attraktiv erscheint. Zudem bleibt das Kursziel 83 USD eine Schätzung und keine zugesicherte Rendite.
Was die Aktie wieder stärker machen könnte
Die operative Ausgangslage enthält durchaus Chancen. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens um mehr als 30% und die verbesserte operative Marge zeigen, dass Affirm im betrachteten Quartal wichtige Fortschritte erzielt hat.
Für eine überzeugendere Entwicklung müsste das Unternehmen diese Dynamik mit einer stabileren Kreditqualität verbinden. Sollten sich die Zahlungsrückstände beruhigen und die Finanzierungskosten beherrschbar bleiben, könnte das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Profitabilität zunehmen.
Umgekehrt wäre es problematisch, wenn steigende Vorsorgeaufwendungen und höhere Refinanzierungskosten die operativen Verbesserungen zunehmend überlagerten. Genau diese Unsicherheit erklärt die Zurückhaltung in der Affirm-Aktienanalyse von RBC Capital.
Das aktuelle Kursplus von 0,50% ändert an dieser Abwägung wenig. Es ist eine Momentaufnahme und beantwortet nicht die Frage, wie sich die Kredit- und Finanzierungskosten in den kommenden Quartalen entwickeln.
RBC Capital verlangt mehr als Wachstum
Daniel Perlin erkennt das starke Quartal ausdrücklich an. Dennoch setzt RBC Capital mit dem niedrigeren Kursziel einen vorsichtigeren Bewertungsmaßstab. Entscheidend ist künftig nicht allein, wie schnell Affirm wächst, sondern wie profitabel und verlässlich dieses Wachstum finanziert werden kann.
Mit dem Kursziel 83 USD und dem unveränderten Rating "sector perform" bleibt die Affirm-Aktienanalyse abwägend: Die operative Dynamik überzeugt, die Entwicklung der Kreditrisiken und Finanzierungskosten verlangt jedoch Aufmerksamkeit.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 9. November 2026
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