Wachstum auf Raten: Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg führt die Affirm-Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 96 US-Dollar. Zum Kurs von 63,67 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 51 Prozent. Affirm ist einer der führenden Anbieter von „Jetzt kaufen, später bezahlen“ in den USA.
Affirm-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg setzt auf „Overweight“ – Kursziel 96 Dollar, rund 51 Prozent Luft
Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg führt die Aktie von Affirm mit „Overweight“ und einem Kursziel von 96 US-Dollar. Zum Kurs von 63,67 US-Dollar sind das rund 51 Prozent Potenzial. Der Ratenkauf-Anbieter wächst seit zwölf Quartalen um mehr als 30 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Affirm Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- AFRM (Nasdaq)
- Analyst
- Jason Kupferberg
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Overweight
- Kursziel
- 96 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Affirm-Aktie
Starkes Volumen – Kupferberg sieht viel Luft
Jason Kupferberg sieht bei Affirm deutliches Kurspotenzial. Die Ratingübersicht weist die Einstufung als neu zugeordnet aus.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg das Transaktionsvolumen um 34 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz wuchs um 35 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar.
Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 164 Millionen US-Dollar. Trotzdem verlor die Aktie nach den Zahlen an Wert.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg zu lesen ist:
Anhaltendes Wachstum
Affirm wächst das zwölfte Quartal in Folge um mehr als 30 Prozent, das Management sieht 30 Prozent als Untergrenze.
Höhere Prognose
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Affirm ein Volumen von mehr als 65,25 Milliarden US-Dollar.
Erfolgreiche Karte
Das Volumen der Affirm Card stieg um 117 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar.
Neue Partner
Affirm gewann unter anderem einen Exklusivvertrag mit Sam's Club.
Kreditqualität im Blick
Der Anteil der Kredite mit mehr als 30 Tagen Zahlungsverzug stieg auf 2,9 Prozent. Die Risikovorsorge legte um 59 Prozent zu.
Anleger achten deshalb genau darauf, wie sich die Ausfälle über das Weihnachtsgeschäft entwickeln.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Jason Kupferberg. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 96 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Affirm Holdings, Inc. (AFRM): Kaufen, Kursziel 96,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jason Kupferberg, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jason Kupferberg, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.