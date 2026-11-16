Affirm-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg setzt auf „Overweight“ – Kursziel 96 Dollar, rund 51 Prozent Luft

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg das Transaktionsvolumen um 34 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz wuchs um 35 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 164 Millionen US-Dollar. Trotzdem verlor die Aktie nach den Zahlen an Wert.