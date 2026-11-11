Piper-Sandler-Analyst Bill Carcache habe das Kursziel für die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) von 115 auf 105 USD gesenkt, das Rating "overweight" jedoch bestätigt. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal und der anschließenden Telefonkonferenz mit Analysten sei das Papier des US-Finanztechnologieunternehmens im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck geraten. Und das obwohl das Unternehmen die Markterwartungen insbesondere dank einer überraschend starken Umsatzentwicklung habe übertreffen können. Auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 habe den bisherigen Erwartungen entsprochen. Dennoch hätten die Anleger mit deutlichen Verkäufen reagiert.
Affirm Aktie: Kurssturz trotz starker Quartalszahlen
Piper Sandler senkt Kursziel, sieht aber weiter enormes Potenzial
Bemerkenswert sei, dass Piper Sandler trotz der Kurszielsenkung seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 sogar anhebe. Analyst Bill Carcache erhöhe die erwarteten Gewinne je Aktie von bislang 1,82 auf 1,92 USD, um die besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnisse zu berücksichtigen. Für die folgenden Geschäftsjahre halte Piper Sandler an seinen bisherigen Schätzungen fest. Für 2028 erwarte die Investmentbank weiterhin einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD, für 2029 würden unverändert 4,10 USD prognostiziert. Damit rechne Piper Sandler trotz der kurzfristig negativen Börsenreaktion weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität von Affirm in den kommenden Jahren.
Die Affirm-Aktie stehe nach den Quartalszahlen unter erheblichem Verkaufsdruck, obwohl das Unternehmen die Umsatzerwartungen übertroffen habe. Piper Sandler senke zwar das Kursziel, bestätige aber das Rating "overweight" und hebe gleichzeitig die Gewinnprognose für 2027 an. Für Analyst Bill Carcache bleibe die langfristige Ertragsentwicklung damit offenbar überzeugend - auch wenn die Börse kurzfristig eine deutlich skeptischere Einschätzung vertrete, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 06.11.2026)
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