Affirm Aktie: Kurssturz trotz starker Quartalszahlen

Piper-Sandler-Analyst Bill Carcache habe das Kursziel für die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) von 115 auf 105 USD gesenkt, das Rating "overweight" jedoch bestätigt. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal und der anschließenden Telefonkonferenz mit Analysten sei das Papier des US-Finanztechnologieunternehmens im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck geraten. Und das obwohl das Unternehmen die Markterwartungen insbesondere dank einer überraschend starken Umsatzentwicklung habe übertreffen können. Auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 habe den bisherigen Erwartungen entsprochen. Dennoch hätten die Anleger mit deutlichen Verkäufen reagiert.