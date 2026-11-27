Warum ist die Aena-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Aena-Aktie fällt um 0,35 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung belasten der höhere Ölpreis und die Unsicherheit vor der Wahl.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aena-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105046017, die WKN A41B4U. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel A441 gehandelt, in den USA unter ANNSF (OTC).

Wie stark fällt die Aena-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Aena-Aktie bei 28,26 Euro und damit 0,35 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (28,36 Euro).

Wem gehört Aena?

Mehrheitsaktionär ist die staatliche Flugsicherungsbehörde ENAIRE. Der übrige Teil der Aktien wird an der Börse gehandelt.