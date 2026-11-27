Die Aena-Aktie (ISIN: ES0105046017, WKN: A41B4U, deutsches Handelssymbol: A441, US-Handelssymbol: ANNSF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 28,26 Euro und damit 0,35 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Aena damit Platz 32. Auch der Reisetechnologiekonzern Amadeus notiert am Morgen im Minus.
Aena-Aktie IBEX 35 Verlierer: Flughafenbetreiber gibt nach – Staat als Großaktionär vor der Wahl
Die Aena-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern: Mit einem Minus von 0,35 Prozent auf 28,26 Euro bleibt der Flughafenbetreiber hinter dem Gesamtmarkt zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursverlust.
IBEX 35 am Morgen
IBEX 35 im Plus: warum einige Werte trotzdem nachgeben
Luftfahrtwerte tun sich am Freitagmorgen schwer. Die Aena-Aktie gehört zu den Verlierern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Aena-Aktie heute nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Nach unserer Einschätzung belastet der gestiegene Ölpreis die Luftfahrtwerte, weil teureres Kerosin die Airlines trifft. Zudem steht Aena vor der Wahl am Sonntag unter Beobachtung: Der Staat ist über die Behörde ENAIRE Mehrheitsaktionär, und Analysten verweisen darauf, dass ein Regierungswechsel Einfluss auf die Besetzung des Verwaltungsrats haben kann.
Ölpreis steigt
Teureres Kerosin belastet die Luftfahrtbranche.
Staat als Großaktionär
Ein Regierungswechsel kann die Führung beeinflussen.
Umschichtung
Anleger bevorzugen am Morgen Banken und Rohstoffwerte.
Das Unternehmen
Aena: der größte Flughafenbetreiber der Welt
Aena betreibt 46 Flughäfen und zwei Hubschrauberlandeplätze in Spanien, dazu London-Luton, Leeds Bradford und 17 Flughäfen in Brasilien. Gemessen an den Passagierzahlen ist Aena der größte Flughafenbetreiber der Welt. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 12,4 Prozent auf 1.774,7 Millionen Euro, die Zahl der Passagiere um 4,1 Prozent auf 309,9 Millionen. Mehrheitsaktionär ist die staatliche Flugsicherungsbehörde ENAIRE.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Aena-Aktie
Warum ist die Aena-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Aena-Aktie fällt um 0,35 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung belasten der höhere Ölpreis und die Unsicherheit vor der Wahl.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aena-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105046017, die WKN A41B4U. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel A441 gehandelt, in den USA unter ANNSF (OTC).
Wie stark fällt die Aena-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Aena-Aktie bei 28,26 Euro und damit 0,35 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (28,36 Euro).
Wem gehört Aena?
Mehrheitsaktionär ist die staatliche Flugsicherungsbehörde ENAIRE. Der übrige Teil der Aktien wird an der Börse gehandelt.
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