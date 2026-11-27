Die Aegon-Aktie (ISIN: BMG0112X1056, WKN: A3EULU, Handelssymbol Amsterdam: AGN, US-Handelssymbol: AEG) steigt am Freitag 2,44 Prozent auf 7,882 Euro und ist AEX Gewinner auf Platz fünf. Am Morgen hatte das Plus 1,22 Prozent betragen, bis zum Abend baute Aegon es aus.
Aegon-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,4 Prozent auf 7,88 Euro – Versicherer legt kräftig zu
Die Aegon-Aktie steigt am Freitag 2,44 Prozent auf 7,882 Euro und ist AEX Gewinner. Finanzwerte laufen im Aufwind, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
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Die Gründe
Finanzwerte im Aufwind
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Laut De Aandeelhouder stützten am Nachmittag neben den Halbleitern auch Banken und weitere Finanzwerte den AEX. Als Lebensversicherer mit großem US-Geschäft über Transamerica reagiert Aegon stark auf Kapitalmärkte und Zinsen.
Zwei Gewinntage
Nach 2,37 Prozent am Donnerstag legt die Aktie weiter zu.
Ausschüttungen
Bank of America sah am 17. November bis Ende 2029 Ausschüttungen von mehr als 35 Prozent des Börsenwerts.
Branche
ING, NN Group und ASR Nederland liegen ebenfalls im Plus.
Häufige Fragen zur Aegon-Aktie
Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 2,44 Prozent auf 7,882 Euro und folgte den Finanzwerten im freundlichen Markt.
Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?
BMG0112X1056. Symbol in Amsterdam AGN, in New York AEG.
Welche Rolle spielt das US-Geschäft?
Über Transamerica macht Aegon einen großen Teil des Geschäfts in den USA.
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