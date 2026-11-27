Der Black Friday ist für Zahlungsdienstleister der umsatzstärkste Tag des Jahres. Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Handelssymbol Amsterdam: ADYEN, US-Handelssymbol: ADYEY) steigt am Freitagmorgen 1,64 Prozent auf 882,60 Euro. Adyen ist damit AEX Gewinner, nachdem die Aktie am Donnerstag 4,39 Prozent auf 868,40 Euro gewonnen hatte.
Adyen-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,6 Prozent auf 882,60 Euro – der Zahlungsriese baut auf
Die Adyen-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,64 Prozent auf 882,60 Euro und ist AEX Gewinner. Der Zahlungsabwickler setzt die Erholung vom Donnerstag fort, ein Firmenereignis gibt es nicht.
Die Gründe
Erholung nach dem Absturz im Oktober
Laut IEX stieg Adyen am Morgen, ohne dass ein Grund genannt wird. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Aktie profitiert von der Erholung der Technologiewerte und liegt damit weiter deutlich unter dem Niveau vom Jahresanfang. Am 28. Oktober hatte Adyen die Margenprognose für 2026 gesenkt, die Aktie war damals um 13 Prozent gefallen.
Black Friday
Zahlungsabwickler verdienen an jedem Online- und Ladenumsatz mit.
Jahresminus
Auf Jahressicht liegt die Aktie noch rund 38 Prozent im Minus.
Führungswechsel
Laut Medienberichten gibt der Gründer den Vorsitz ab.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,64 Prozent auf 882,60 Euro und folgte der Erholung der Technologiewerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?
ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol in Amsterdam ADYEN, in den USA außerbörslich ADYEY.
Was macht Adyen?
Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab.
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