Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Handelssymbol Amsterdam: ADYEN, US-Handelssymbol: ADYEY) steigt am Freitag 1,64 Prozent auf 882,60 Euro und ist AEX Gewinner. Nach dem Plus von 4,39 Prozent am Donnerstag ist es der zweite Gewinntag.
Adyen-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,6 Prozent auf 882,60 Euro – Black-Friday-Rückenwind
Die Adyen-Aktie steigt am Freitag 1,64 Prozent auf 882,60 Euro und ist AEX Gewinner. Am Black Friday, dem umsatzstärksten Tag für Zahlungsabwickler, setzt die Aktie ihre Erholung fort.
Die Gründe
Erholung nach dem Absturz im Oktober
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Aktie profitiert von der Erholung der Technologiewerte und vom Black Friday, an dem Händler und damit Zahlungsabwickler die höchsten Umsätze des Jahres verbuchen. Am 28. Oktober hatte Adyen die Margenprognose für 2026 gesenkt, die Aktie war damals um 13 Prozent gefallen.
Black Friday
Zahlungsabwickler verdienen an jedem Online- und Ladenumsatz mit.
Jahresminus
Auf Jahressicht liegt die Aktie noch rund 38 Prozent im Minus.
Tech-Erholung
Chipwerte und Technologie führten den AEX nach oben.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,64 Prozent auf 882,60 Euro und folgte der Erholung der Technologiewerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol ADYEN.
Was macht Adyen?
Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab.
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