Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,64 Prozent auf 882,60 Euro und folgte der Erholung der Technologiewerte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol ADYEN.

Was macht Adyen?

Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab.