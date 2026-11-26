Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 4,39 Prozent höher bei 868,40 Euro. Sie profitierte von der breiten Erholung der Technologiewerte, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?

ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol in Amsterdam ADYEN, in den USA außerbörslich ADYEY.

Was macht Adyen?

Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab und verdient an jeder Transaktion.