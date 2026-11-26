Der Tag, an dem die Chipwerte zurückkamen, gehörte am Ende dem Zahlungsabwickler. Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Handelssymbol Amsterdam: ADYEN, US-Handelssymbol: ADYEY) schließt am Donnerstag 4,39 Prozent höher bei 868,40 Euro. Adyen ist damit der größte AEX Gewinner des Tages. Der AEX selbst legte 1,86 Prozent auf 1.083,26 Punkte zu.
Adyen-Aktie ist AEX Gewinner Nummer eins: Plus 4,4 Prozent auf 868 Euro – der Zahlungsriese dreht kräftig auf
Die Adyen-Aktie schließt am Donnerstag 4,39 Prozent höher bei 868,40 Euro und ist der größte AEX Gewinner des Tages. Was hinter dem Kurssprung steckt und warum es noch kein Befreiungsschlag ist.
Die Gründe
Erholung der Tech-Werte, Nachholbedarf bei Adyen
Der Börsendienst ABM FN nannte Adyen und CVC am Vormittag die Spitzenreiter im AEX, mit Gewinnen von etwa 4 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Amsterdamer Börse erholte sich nach zwei schwachen Tagen kräftig: Anleger hatten laut IEX die enttäuschenden US-Inflationszahlen und die neuen US-Zollvorschläge weitgehend verdaut, und das Sentiment rund um künstliche Intelligenz blieb stabil. Technologie- und Wachstumswerte profitierten besonders.
Hoher Rückstand
Die Adyen-Aktie liegt auf Jahressicht noch immer rund 38 Prozent im Minus. Das begünstigt kräftige Gegenbewegungen.
Gewinnwarnung im Oktober
Am 28. Oktober hatte Adyen die Margenprognose für 2026 auf 50 Prozent von zuvor rund 52 Prozent gesenkt und das mittelfristige Ziel gestrichen. Die Aktie verlor damals 13 Prozent.
Analysten überwiegend positiv
Die zuletzt gemeldeten Einstufungen großer Häuser lauten auf Kaufen.
Zusätzlich beschäftigt der Führungswechsel die Anleger. Nach Medienberichten vom 23. November gibt der Gründer den Vorsitz des Unternehmens ab. Analysten erwarten laut ABM FN keine unmittelbaren Veränderungen, die Kursreaktion fiel zunächst ruhig aus.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 4,39 Prozent höher bei 868,40 Euro. Sie profitierte von der breiten Erholung der Technologiewerte, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?
ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol in Amsterdam ADYEN, in den USA außerbörslich ADYEY.
Was macht Adyen?
Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab und verdient an jeder Transaktion.
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