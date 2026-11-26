Warum ist die Adyen-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Wachstums- und Technologiewerte erholten sich nach der Wende an der Wall Street. Vor dem Black Friday kauften Anleger den stark gefallenen Wert zurück.

Wo schloss die Adyen-Aktie am Donnerstag?

Bei 868,40 Euro, ein Plus von 4,39 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?

Die ISIN lautet NL0012969182, die WKN A2JNF4.