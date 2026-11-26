Am Vorabend des wichtigsten Einkaufstags des Jahres gehört der Zahlungsabwickler zu den Stars im Euro Stoxx 50. Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, deutsches Handelssymbol: 1N8, US-Handelssymbol: ADYEY) schließt am Donnerstag 4,39 Prozent höher bei 868,40 Euro. Das sind 36,50 Euro mehr als am Vortag und Platz drei unter den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte das Plus bei 3,63 Prozent gelegen.
Adyen-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 4,4 Prozent – starker Schlussspurt vor dem Black Friday
Die Adyen-Aktie beendet den Donnerstag als drittgrößter Eurostoxx50 Gewinner: Der niederländische Zahlungsabwickler schließt 4,39 Prozent höher bei 868,40 Euro. Einen Tag vor dem Black Friday bauten Anleger ihre Positionen aus. Die Gründe für den Kursgewinn und die offene Margenfrage.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Adyen-Aktie bis zum Schluss zulegte
Wachstumswerte waren am Donnerstag gefragt. Nach der Wende im Nasdaq 100 am Mittwochabend führten Technologie- und Fintech-Aktien die Erholung in Europa an. Weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen blieb, kam am Nachmittag kein Störfeuer aus den USA.
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Adyen-Aktie kommt von weit unten: Ende Oktober verlor sie rund 12 Prozent, nachdem der Konzern die Margenerwartung gesenkt hatte. Seit Jahresbeginn lag das Minus zuletzt bei mehr als einem Drittel. Vor dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft, den umsatzstärksten Wochen für Zahlungsabwickler, greifen Anleger bei dem stark gefallenen Wert wieder zu.
Wachstumswerte gefragt
Die Erholung der Technologieaktien trug auch Adyen.
Black Friday
Am Freitag beginnt das wichtigste Einkaufswochenende des Jahres.
Aufholpotenzial
Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Drittel verloren.
Operativ wächst Adyen kräftig. Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro, das Zahlungsvolumen um 30 Prozent. Die EBITDA-Marge soll 2026 aber nur noch rund 50 Prozent erreichen, das mittelfristige Margenziel hat der Konzern gestrichen.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Wachstums- und Technologiewerte erholten sich nach der Wende an der Wall Street. Vor dem Black Friday kauften Anleger den stark gefallenen Wert zurück.
Wo schloss die Adyen-Aktie am Donnerstag?
Bei 868,40 Euro, ein Plus von 4,39 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?
Die ISIN lautet NL0012969182, die WKN A2JNF4.
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