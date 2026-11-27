Advantest-Aktie: Nvidia-Zulieferer erholt sich kräftig

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Advantest-Aktie steigt im Nikkei 225 deutlich. Der Chip-Tester ist der wichtigste Index-Schwergewichts-Profiteur der KI-Erholung.

Die Advantest-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt das Papier am Morgen um 7,12 Prozent auf 154,00 Euro. Trading Economics meldet für den Tokio-Schluss ein Plus von 7,1 Prozent. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. VAN VAN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr VAN — — — Nikkei 225 Gewinner Was hinter dem Kurssprung der Advantest-Aktie steckt Advantest liefert Testsysteme für KI-Chips und zählt Nvidia zu den wichtigsten Kunden. Nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef war die Advantest-Aktie am Dienstag um fast 14 Prozent nach oben geschossen. Heute setzt sich die Erholung fort, weil Anleger nach dem Ausverkauf wieder zugreifen. Wegen ihres hohen Kurses hat Advantest großen Einfluss auf den preisgewichteten Nikkei 225. Advantest-Aktie bei comdirect am Morgen +7,12 % Schlussplus in Tokio +7,1 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht Am 16. November war die Advantest-Aktie um über 11 Prozent eingebrochen. Die Bewertung reagiert auf jede neue Nachricht aus dem KI-Sektor. Als Nikkei 225 Gewinner bleibt die Advantest-Aktie ein Gradmesser für die KI-Stimmung in Tokio.

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