Am Dienstag endet bei Adobe eine Ära. Anil Chakravarthy übernimmt den Vorstandsvorsitz, der langjährige Chef Shantanu Narayen wechselt an die Spitze des Verwaltungsrats. Acht Tage später folgen die Quartalszahlen. Die Adobe Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 234,79 US-Dollar, ein Plus von 0,84 Prozent – der vierte Gewinntag in Folge.
Adobe Aktie: Neuer Chef am 1. Dezember, Zahlen am 9. Dezember – und ein Drittel des Börsenwerts ist seit Januar weg
Der Photoshop-Konzern wechselt nach fast zwei Jahrzehnten den Vorstandschef. Die Adobe Aktie hat 2026 rund ein Drittel verloren, steigt aber seit vier Tagen. Was der Führungswechsel bedeutet.
Adobe Inc. · ISIN: US00724F1012 · WKN: 871981 · Handelssymbol: ADB · US-Handelssymbol: ADBE
Die Lage
Gute Zahlen, schlechter Kurs
Adobe hat die Gewinnerwartungen zuletzt fünf Quartale in Folge übertroffen und die eigenen Ziele angehoben. Dem Kurs hat das nicht geholfen: Vom 52-Wochen-Hoch bei 362,71 US-Dollar ist die Aktie rund 35 Prozent entfernt, das Tief lag bei 190,12 US-Dollar. Auf Xetra legte sie in dieser Woche um 5,25 Prozent auf 215,50 Euro zu.
Der Grund für die Schwäche steht in keiner Bilanz. Anleger fürchten, dass KI-Bildgeneratoren und neue Design-Plattformen das Geschäft mit Kreativsoftware angreifen. Adobe hält mit eigenen KI-Funktionen dagegen; offen ist, ob aus der Nutzung dauerhaft zahlende Abonnenten werden.
Adobe verdient so viel wie nie und wird so vorsichtig bewertet wie selten. Der neue Chef erbt keine Krise, sondern einen Zweifel – und Zweifel lassen sich nur mit Zahlen ausräumen.
Der Nebenschauplatz
Adobe misst den Weihnachtseinkauf
In dieser Woche stand Adobe aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen: Die Analysesparte des Konzerns wertet den US-Onlinehandel aus. Danach gaben Verbraucher an Thanksgiving 7,1 Milliarden US-Dollar im Netz aus. Für die gesamte Cyber Week erwartet Adobe 47,5 Milliarden US-Dollar, für den Cyber Monday mit 15,1 Milliarden US-Dollar den ersten Tag über der Marke von 15 Milliarden. Besucher, die über KI-Assistenten in Onlineshops kommen, sollen sich in dieser Saison mehr als verdoppeln.
Für das laufende Quartal hat Adobe einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,30 bis 6,35 US-Dollar in Aussicht gestellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Marktdaten bei rund 267 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Adobe Aktie
Wo steht die Adobe Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 234,79 US-Dollar (plus 0,84 Prozent).
Wer wird neuer Chef?
Anil Chakravarthy übernimmt am 1. Dezember; Shantanu Narayen wird geschäftsführender Verwaltungsratschef.
Wann kommen die Zahlen?
Am 9. Dezember 2026.
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