In dieser Woche stand Adobe aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen: Die Analysesparte des Konzerns wertet den US-Onlinehandel aus. Danach gaben Verbraucher an Thanksgiving 7,1 Milliarden US-Dollar im Netz aus. Für die gesamte Cyber Week erwartet Adobe 47,5 Milliarden US-Dollar, für den Cyber Monday mit 15,1 Milliarden US-Dollar den ersten Tag über der Marke von 15 Milliarden. Besucher, die über KI-Assistenten in Onlineshops kommen, sollen sich in dieser Saison mehr als verdoppeln.