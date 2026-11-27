Die Admiral-Group-Aktie gibt am Freitag bei Tradegate um 1,84 Prozent auf 46,92 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Mit gut 66.000 Euro Umsatz ist das Minus handelbar unterlegt.
Admiral-Group-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Kfz-Versicherer fällt um 1,8 Prozent – Als einziger Fallerwert im Fokus
Die Admiral-Group-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Verlierern. Während Bergbauwerte steigen, steht der Kfz-Versicherer unter Druck; ein Grund ist nicht belegt.
ADMADM
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Die Hintergründe
Gegen den Markttrend
Alliance News stellte den Freitag unter die Überschrift, Bergbauwerte legten bei höheren Metallpreisen zu und Admiral falle. Welche Nachricht hinter dem Minus steht, nennt die Überschrift nicht. Admiral hatte im Sommer bei den Halbjahreszahlen einen Gewinnrückgang von rund 18 Prozent gemeldet, im Juni hatte RBC die Aktie wegen träger Kfz-Preise abgestuft.
Das Minus der Admiral-Group-Aktie bleibt ohne belegte Ursache. Die älteren Risiken, Preisdruck bei Kfz-Policen und ein Gewinnrückgang, bilden den Hintergrund.
Steckbrief
- Unternehmen
- Admiral Group plc
- ISIN
- GB00B02J6398
- Symbol London
- ADM
- Symbol Deutschland
- FLN
- Kurs
- 46,92 Euro
- Veränderung
- −1,84 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:23 Uhr
Warum fällt die Admiral-Group-Aktie?
Ein konkreter Grund ist nicht belegt; Alliance News nennt Admiral unter den Fallern des Tages.
Welche Risiken gibt es?
Preisdruck bei Kfz-Versicherungen und ein Gewinnrückgang im ersten Halbjahr.
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