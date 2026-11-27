Zwei Signale, ein Widerspruch: Die Ratingagentur Moody's hebt den Ausblick für adidas von "stabil" auf "positiv" und lobt die Verbesserung der Finanzkennzahlen. Fast zeitgleich stuft die US-Bank JPMorgan die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, FSE: ADS) von "Overweight" auf "Neutral" ab und senkt das Kursziel von 230 auf 184 Euro. Die Aktie notiert am Freitag bei rund 170 Euro im Minus. Die große adidas Aktienanalyse mit adidas-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
adidas Aktienanalyse: Moody's hebt den Ausblick, JPMorgan stuft ab - Wer hat bei der adidas-Aktie recht?
Die Ratingagentur Moody's hebt den Ausblick für adidas auf positiv, JPMorgan stuft die adidas-Aktie auf Neutral ab und senkt das Kursziel auf 184 Euro. Die adidas-Aktie Prognose nach Quartalszahlen, Chartbild und Analysten.
Der Gegensatz zeigt, wie zweigeteilt der Blick auf adidas gerade ist. Auf der einen Seite stehen Rekordzahlen, eine angehobene Gewinnprognose und eine Ratingagentur, die das Unternehmen auf einem besseren Weg sieht. Auf der anderen Seite warnen Analysten vor einem schwierigeren Jahr 2027 mit langsamerem Branchenwachstum und härterem Wettbewerb. Die Überschriften sprechen von einem Kursplus, die Kursdaten zeigen aber ein Minus von 1,84% auf 170,30 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- adidas AG
- Börse / Ticker
- Xetra, ADS (ISIN DE000A1EWWW0)
- Kerngeschäft
- Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör
- Rating
- Moody's: A3 (Ausblick positiv), kurzfristig Prime-2
- Jahresziel 2026
- Betriebsergebnis von rund 2,5 Mrd. Euro, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9 bis 10%
- Letzte Zahlen
- Q3 2026 vom 29.10.2026
Stand: 27.11.2026, Kurs laut finanzen.net, 27.11.2026
Die aktuellen News
Moody's hebt den Ausblick: Rückenwind für die Bonität von adidas
Moody's hat das langfristige Emittentenrating von adidas bei A3 bestätigt, ebenso die vorrangigen unbesicherten Anleihen und das kurzfristige Rating bei Prime-2. Der Ausblick wurde von stabil auf positiv angehoben. Als Grund nennt die Agentur die fortgesetzte Verbesserung der Finanzkennzahlen bis September 2026.
Ein positiver Ausblick ist noch keine Heraufstufung, er signalisiert aber, dass Moody's mittelfristig eine bessere Note für möglich hält (Einordnung der Redaktion). Für Anleihegläubiger und die Finanzierungskosten des Konzerns ist das ein gutes Signal, für die Aktie ist es vor allem ein Beleg für die Qualität der jüngsten Zahlen.
Gegenwind
JPMorgan stuft ab: Das sind die Argumente gegen die adidas-Aktie
Am Donnerstag senkte JPMorgan-Analystin Chiara Battistini die adidas-Aktie von Overweight auf Neutral und das Kursziel von 230 auf 184 Euro. Sie erwartet 2027 ein langsameres Wachstum der Sportartikelbranche und einen härteren Kampf um Marktanteile. Das Konsumumfeld beschreibt sie als schwankend und fragil, und sie ist skeptisch gegenüber Turnaround-Geschichten. Im gleichen Zug stufte JPMorgan Puma auf Underweight ab; ON bleibt in der Branchenstudie der einzige Overweight-Wert.
Damit steht JPMorgan nicht allein. UBS führt die adidas-Aktie mit Sell und verweist auf schwächeres Branchenwachstum, Margendruck und Zweifel am Wachstumskurs für 2027. Bernstein bleibt bei Outperform, Barclays bei Overweight, Cantor Fitzgerald startete im November mit Neutral.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Stand
|JPMorgan
|Neutral (zuvor Overweight)
|184 Euro
|26.11.2026
|UBS
|Sell
|156 Euro
|03.11.2026
|Cantor Fitzgerald
|Neutral
|170 Euro
|09.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|-
|13.11.2026
|Barclays
|Overweight
|-
|03.11.2026
Einschätzungen einzelner Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele können verfehlt werden.
Quelle: finanzen.net (27.11.2026), goldesel.de
Die Quartalszahlen
Rekordquartal: Umsatz, Gewinn und Marge auf Höchststand
Die Zahlen sprechen für adidas. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7%. Das Betriebsergebnis überschritt mit 1,008 Milliarden Euro erstmals die Marke von einer Milliarde Euro in einem Quartal. Die operative Marge kletterte von 11,1 auf 13,9%. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 711 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|7,252 Mrd. Euro
|+9% (währungsbereinigt +7%)
|Betriebsergebnis
|1,008 Mrd. Euro
|+37%
|Operative Marge
|13,9%
|Vorjahr: 11,1%
|Gewinn fortgeführte Geschäftsbereiche
|711 Mio. Euro
|-
|Bekleidung
|-
|+19% (währungsbereinigt)
Vorjahreswerte: Umsatz 6,63 Mrd. Euro, Betriebsergebnis 736 Mio. Euro.
Quelle: adidas (Quartalsbericht vom 29.10.2026), boerse-express, finanztrends
Auf dieser Basis hob adidas das Gewinnziel für 2026 auf ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro an, zuvor waren es rund 2,3 Milliarden Euro. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll bei 9 bis 10% liegen. Die Qualität der Gewinnsteigerung hat allerdings einen Haken: In der Prognose stecken rund 200 Millionen Euro an US-Zollrückzahlungen, die nicht wiederkehren dürften (Einschätzung der Redaktion).
Das Chartbild
Erholung mit Deckel: Zwischen 160 und 184 Euro
Beschreibend hat sich die adidas-Aktie seit den Zahlen erholt: Am 21. Oktober sprang sie nach den vorläufigen Zahlen auf bis zu 162,75 Euro, am 26. Oktober lag sie bei 159,48 Euro. Mit 170,30 Euro notiert sie nun rund 7% darüber, aber nach der JPMorgan-Abstufung wieder im Minus. Das neue JPMorgan-Ziel von 184 Euro liegt gut 8% über dem Kurs, das Cantor-Ziel von 170 Euro entspricht fast genau dem aktuellen Niveau (Redaktionsrechnung). Die Zone um 170 Euro ist damit die Marke, an der sich die Kräfte messen.
Das große Bild
Das Jahr nach der WM: Wie viel Rückenwind bleibt für 2027?
Das große Bild für die adidas-Aktie hängt an der Frage, ob die Dynamik der Marke 2027 hält. Analysten verweisen darauf, dass die Fußball-WM 2026 das Wachstum befeuert hat und die Branche danach schwieriger wird. Goldman Sachs warnte bereits im August vor spätzyklischen Branchentrends nach dem WM-Schub. Dagegen steht, dass adidas für 2026 neun bis zehn Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum erwartet, deutlich mehr als Rivale Nike.
Dazu kommt die Systemumstellung, die das Europageschäft zuletzt bremste. CEO Bjørn Gulden erwartet, dass Europa wieder wächst. Gelingt das, wäre es ein zusätzlicher Wachstumstreiber für die adidas-Aktie Prognose; bleibt es beim Gegenwind, geben die Skeptiker um JPMorgan und UBS Recht.
Prognose
adidas-Aktie Prognose: Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist bei so gegensätzlichen Signalen nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Tauziehen um 170 Euro
Die Abstufung von JPMorgan belastet, Moody's und die Rekordzahlen stützen. Hält die Aktie die Zone um 170 Euro, bleibt die Erholung seit Oktober intakt. Fällt sie zurück Richtung 160 Euro, rückt die Skepsis der Analysten in den Vordergrund.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): 2027 entscheidet
Wenn adidas den Ausblick für 2027 mit Wachstum und stabiler Marge untermauert, wären die JPMorgan-Bedenken entkräftet. Bleibt die Marge unter Druck und fehlen Sondereffekte wie die Zollrückzahlungen, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig: Markenstärke gegen Wettbewerb
Langfristig zählt, ob adidas den Abstand zu Nike hält und die Marktanteile gegen neue Wettbewerber verteidigt. Ein besseres Moody's-Rating würde die Finanzierung zusätzlich verbessern.
Termine
Was Anleger der adidas-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Weitere Analystenupdates nach der JPMorgan-Abstufung.
Laufend: Entscheidung von Moody's über eine mögliche Heraufstufung (Ausblick positiv).
Anfang 2027: Zahlen zum Gesamtjahr 2026 samt Ausblick auf 2027 (Termin nicht ermittelt).
FAQ
Häufige Fragen zur adidas-Aktie
Warum hebt Moody's den Ausblick für adidas an? Die Agentur verweist auf die fortgesetzte Verbesserung der Finanzkennzahlen bis September 2026 und bestätigt das Rating bei A3.
Warum stuft JPMorgan die adidas-Aktie ab? Die Bank erwartet 2027 ein langsameres Branchenwachstum, mehr Wettbewerb um Marktanteile und ein fragiles Konsumumfeld. Das Kursziel sinkt von 230 auf 184 Euro.
Wie lautet die adidas-Aktie Prognose der Analysten? Gemischt. JPMorgan, UBS und Cantor sind zurückhaltend, Bernstein und Barclays positiv.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen? Rekordumsatz von 7,25 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 1,008 Milliarden Euro, die Jahresprognose wurde auf rund 2,5 Milliarden Euro angehoben.
Ist die adidas-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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