Moody's hat das langfristige Emittentenrating von adidas bei A3 bestätigt, ebenso die vorrangigen unbesicherten Anleihen und das kurzfristige Rating bei Prime-2. Der Ausblick wurde von stabil auf positiv angehoben. Als Grund nennt die Agentur die fortgesetzte Verbesserung der Finanzkennzahlen bis September 2026.

Ein positiver Ausblick ist noch keine Heraufstufung, er signalisiert aber, dass Moody's mittelfristig eine bessere Note für möglich hält (Einordnung der Redaktion). Für Anleihegläubiger und die Finanzierungskosten des Konzerns ist das ein gutes Signal, für die Aktie ist es vor allem ein Beleg für die Qualität der jüngsten Zahlen.