Die adidas Aktie hat am Donnerstag zugelegt. Im Xetra-Handel stieg sie um 1,9 Prozent auf 173,75 Euro. Vom 52-Wochen-Tief bei 129,60 Euro im März hat sie sich deutlich erholt, zum Hoch von 188,70 Euro aus dem Juli fehlen noch rund 8 Prozent. Und das, obwohl eine Großbank weiter zum Verkauf rät.
adidas Aktie: UBS bleibt bei Verkaufen und warnt vor 2027 – doch die Aktie steigt fast 2 Prozent, wer liegt richtig?
Verkaufsempfehlung, Kursziel 157 Euro, Warnung vor Wachstumsverlangsamung und Margendruck: Die UBS bleibt skeptisch. Die adidas Aktie steigt trotzdem auf 173,75 Euro. Die große Analyse: Was für den Sportartikler spricht und was die Skeptiker umtreibt.
Die Stammdaten: Die adidas Aktie trägt die ISIN DE000A1EWWW0 und die WKN A1EWWW. In Deutschland lautet das Handelssymbol ADS, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol ADDYY gehandelt.
Die Skeptiker
UBS sieht Gegenwind
Die UBS hob ihr Kursziel in einer Studie vom Mittwoch minimal von 156 auf 157 Euro an, bleibt aber bei ihrer Verkaufsempfehlung. Die Schweizer Bank erwartet für 2027 eine Verlangsamung des Wachstums und Druck auf die Marge. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Das Ziel liegt rund 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Bei adidas geht es nicht mehr um die Erholung, die ist geschafft. Es geht darum, wie lange das Tempo hält.
Die Zahlen
Gewinnsprung erwartet
Die Analysten im Schnitt sind deutlich optimistischer. Für 2026 erwarten sie einen Gewinn je Aktie von 9,64 Euro nach 7,51 Euro im Vorjahr, für 2027 sogar 11,71 Euro. Auch die Dividende dürfte steigen, nach 2,80 Euro rechnen Experten mit rund 3,54 Euro je Aktie. Die Jahreszahlen legt adidas am 3. März 2027 vor. Für die adidas Aktie wird dann entscheidend, ob der Ausblick die Sorgen der Skeptiker entkräftet.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Was sagt die UBS?
Sell mit einem Kursziel von 157 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welchen Gewinn erwarten Analysten?
Im Schnitt 9,64 Euro je Aktie für 2026 und 11,71 Euro für 2027.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 3. März 2027.
Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?
ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS, US-Handelssymbol ADDYY.
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