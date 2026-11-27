Was sagt die UBS?

Sell mit einem Kursziel von 157 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welchen Gewinn erwarten Analysten?

Im Schnitt 9,64 Euro je Aktie für 2026 und 11,71 Euro für 2027.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 3. März 2027.

Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?

ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS, US-Handelssymbol ADDYY.