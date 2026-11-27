Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?

7,25 Milliarden Euro, ein Rekordwert.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent.

Warum fiel die Adidas Aktie trotz Rekordzahlen?

Vor allem wegen Zweifeln an der Qualität des Gewinns durch Zollerstattungen und des schwachen Europa-Geschäfts.