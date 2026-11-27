Selten klafften Zahlen und Kurs so weit auseinander wie bei Adidas. Der Sportartikelkonzern meldet Rekorde, hebt die Prognose an und geht als Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft ins WM-Jahr 2026. Doch die Adidas Aktie fiel Anfang November auf ein 52-Wochen-Tief. Das Rätsel hat eine Erklärung – und die liegt in den Details.
Adidas Aktie: Rekordquartal, Prognose rauf, Kurs runter – das große Adidas-Paradox
7,25 Milliarden Euro Umsatz, Betriebsgewinn plus 37 Prozent, Jahresziel auf 2,5 Milliarden Euro angehoben. Trotzdem fiel die Adidas Aktie auf ein 52-Wochen-Tief. Was der Markt fürchtet – und was dagegen spricht.
adidas AG · ISIN: DE000A1EWWW0 · WKN: A1EWWW · Handelssymbol: ADS · US-Handelssymbol: ADDYY
Die Zahlen
Rekorde mit Sternchen
Im dritten Quartal 2026 erzielte Adidas einen Rekordumsatz von 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von sieben Prozent. Das Betriebsergebnis stieg um 37 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro. Für 2026 rechnet Adidas nun mit einem Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro statt zuvor 2,3 Milliarden Euro und einem währungsbereinigten Umsatzplus von neun bis zehn Prozent. Doch ein Teil des Rekords stammt aus Rückerstattungen von US-Importzöllen – genau hier setzt die Skepsis an. Zudem schrumpfte der Umsatz in Europa, während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen.
Der Markt bezahlt Adidas nicht für Sondereffekte, sondern für wiederholbares Wachstum. Für die Adidas Aktie zählt deshalb, wie stark das Geschäft ohne Zollerstattungen ist.
Die Börse
52-Wochen-Tief und Gegenbewegung
Am 5. November fiel die Adidas Aktie zeitweise um 3,23 Prozent auf 152,65 Euro und markierte damit ein 52-Wochen-Tief; seit Jahresbeginn hatte sie zu diesem Zeitpunkt rund ein Drittel verloren. Inzwischen gelang charttechnisch der Sprung über eine Widerstandszone und den großen Abwärtstrend.
JPMorgan hob das Kursziel auf 230 Euro an. Die UBS senkte dagegen nach den Zahlen ihre Einstufung und ihr Kursziel, weil sie Risiken für Wachstum und Marge sieht. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Adidas Aktie
Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?
7,25 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent.
Warum fiel die Adidas Aktie trotz Rekordzahlen?
Vor allem wegen Zweifeln an der Qualität des Gewinns durch Zollerstattungen und des schwachen Europa-Geschäfts.
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