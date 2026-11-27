Wie lautet die aktuelle adidas Aktienprognose der Analysten? Laut Marktdaten liegt der durchschnittliche faire Wert bei rund 200 Euro, die belegten Kursziele reichen von 157 bis 211 Euro.

Warum fällt die adidas Aktie? JPMorgan hat das Urteil auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel von 230 auf 184 Euro reduziert.

Welches Kursziel hat die adidas Aktie bei JPMorgan? 184 Euro, zuvor 230 Euro.

Wie sieht die adidas Aktie 2026/2027 aus? Das Unternehmen erwartet für 2026 ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und für 2027 währungsbereinigt hohes einstelliges Umsatzwachstum.

Gibt aktiencheck.de eine eigene adidas Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.