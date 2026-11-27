Die adidas Aktie (ADS, ISIN DE000A1EWWW0) steht am Freitag unter Druck: Um 11:06 Uhr kostete sie im Xetra-Handel 171,75 Euro, ein Minus von 0,4 Prozent, zeitweise war sie 2,5 Prozent auf 169,35 Euro gefallen. Auslöser ist JPMorgan, die das Urteil von „Overweight“ auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel von 230 auf 184 Euro zurückgenommen hat. Die adidas Aktienprognose der Analysten fällt damit auseinander: Der Durchschnitt der Marktdaten liegt bei rund 200 Euro, UBS sieht nur 157 Euro. Diese adidas Aktie Prognose zeigt, wie Unternehmen und Analysten das Jahr 2027 einschätzen.
adidas Aktie Prognose: JPMorgan senkt das Kursziel auf 184 Euro, der Konsens liegt bei rund 200 Euro – wer hat bei 2027 recht?
JPMorgan stuft die adidas Aktie ab und senkt das Kursziel von 230 auf 184 Euro, während andere Häuser höher liegen. Die adidas Aktienprognose: Unternehmensausblick, Kursziele, Szenarien und Termine.
Abstufung durch JPMorgan
Rating von „Overweight“ auf „Neutral“, Kursziel von 230 auf 184 Euro, begründet mit härterem Wettbewerb und langsamerem Branchenwachstum 2027.
Unternehmensprognose angehoben
adidas erwartet für 2026 ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, zuvor rund 2,3 Milliarden.
Kursziele liegen weit auseinander
Von 157 Euro (UBS, „Sell“) bis 211 Euro (Citi) reichen die belegten Ziele.
Positives Signal
Moody's hob den Ausblick für adidas von „stabil“ auf „positiv“.
Auslöser
Was ist bei der adidas Aktie passiert – und warum die Abstufung?
JPMorgan hat in ihrem Jahresausblick für die Sportartikelbranche 2027 die Einstufung für adidas von „Overweight“ auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel von 230 auf 184 Euro reduziert. Die Analystin erwartet für 2027 ein langsameres Branchenwachstum und härteren Wettbewerb. adidas brauche neue Schuh-Zugpferde, um das Ziel eines währungsbereinigten Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich zu erreichen; bei Modellen wie Stan Smith, Hyperboost und Supernova sehe sie nur geringe Anzeichen für weiteres Wachstum. Als Favoriten der Branche nennt JPMorgan On Holding, Puma wurde auf „Underweight“ gesenkt. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert, denn adidas hatte Ende Oktober ein Rekordquartal gemeldet. Zusätzlich hob die Ratingagentur Moody's am Freitag den Ausblick von „stabil“ auf „positiv“ an; das kurzfristige Rating „Prime-2“ blieb unverändert. Als Begründung nennt Moody's die anhaltende Verbesserung der Finanzlage bis September 2026.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient adidas sein Geld?
adidas ist nach Nike der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt und verkauft Schuhe, Bekleidung und Zubehör über eigene Läden, Onlineshops und den Handel. Wachstumstreiber sind die Terrace-Schuhe rund um Samba, Gazelle und Spezial, der Laufschuhbereich und das Fußballgeschäft. Der Konzern profitiert derzeit von Preissetzungsspielraum und einer deutlich verbesserten Bruttomarge, muss aber Zölle und einen starken Wettbewerb durch Nike, Puma, On und Asics einkalkulieren.
Wie lautet die adidas Aktienprognose des Unternehmens?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Unternehmen um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das operative Ergebnis legte um 37 Prozent auf rund 1,0 Milliarden Euro zu, die Bruttomarge erreichte 54,3 Prozent (plus 2,5 Prozentpunkte), auch dank rund 200 Millionen Euro Zollerstattungen. In den ersten neun Monaten betrug der Umsatz 20,6 Milliarden Euro (plus 10 Prozent, währungsbereinigt plus 11 Prozent). Für 2026 bestätigte adidas ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent und hob das Ziel für das operative Ergebnis auf rund 2,5 Milliarden Euro an. Für das vierte Quartal sind rund 100 Millionen Euro an Rückstellungen und Reinvestitionen eingeplant. Für 2027 stellt das Management währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q3 2026
|7,25 Mrd. EUR
|+9 %, währungsbereinigt +7 %
|Operatives Ergebnis Q3 2026
|rund 1,0 Mrd. EUR
|+37 %
|Bruttomarge Q3 2026
|54,3 %
|+2,5 Prozentpunkte
|Umsatzwachstum 2026 (Ziel)
|+9 bis 10 %
|währungsbereinigt, bestätigt
|Operatives Ergebnis 2026 (Ziel)
|rund 2,5 Mrd. EUR
|angehoben von rund 2,3 Mrd. EUR
|Umsatzwachstum 2027 (Ziel)
|hohes einstelliges Plus
|währungsbereinigt
Zahlen zum dritten Quartal 2026 (Bericht vom 29. Oktober). Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026/2027 konnten nicht belegt werden. Zum Betriebsergebnis des dritten Quartals und zum Ziel 2026 weichen Quellen leicht ab (1,0 bzw. 1,08 Mrd. Euro; 2,5 bzw. 2,6 Mrd. Euro).
Quelle: adidas-Quartalsmitteilung Q3 2026; Marktdaten
Welches Kursziel trauen Analysten der adidas Aktie zu?
Laut Marktdaten lauten 24 von 32 Einschätzungen auf „Kaufen“ oder „Übergewichten“, der durchschnittliche faire Wert liegt bei 199,67 Euro; ein Stichtag dazu ist nicht angegeben. Das wären gut 16 Prozent mehr als der Kurs von 171,75 Euro. Das neue Ziel von JPMorgan (184 Euro) liegt rund 7 Prozent über dem Kurs, Citi nannte am 21. Oktober 211 Euro (zuvor 200 Euro), HSBC hob das Ziel zuletzt auf 195 Euro an. Am anderen Ende bekräftigte UBS am 26. November ihr „Sell“ mit 157 Euro, 9 Prozent unter dem Kurs. Bernstein („Outperform“), Barclays („Overweight“) und Deutsche Bank („Buy“) bleiben positiv; deren Kursziele konnten wir nicht belegen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Neutral (zuvor Overweight)
|184 EUR (zuvor 230)
|27.11.2026
|JPMorgan-Analystenstudie
|Citi
|nicht belegt
|211 EUR (zuvor 200)
|21.10.2026
|Citi-Analystenstudie
|HSBC
|nicht belegt
|195 EUR (angehoben)
|zuletzt Nov. 2026
|HSBC-Analystenstudie
|UBS
|Sell
|157 EUR
|26.11.2026
|UBS-Analystenstudie
|Bernstein
|Outperform
|nicht belegt
|13.11.2026
|Bernstein-Analystenstudie
|Barclays
|Overweight
|nicht belegt
|03.11.2026
|Barclays-Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|nicht belegt
|30.10.2026
|Deutsche-Bank-Analystenstudie
Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in Euro.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Marktdaten
Ist die adidas Aktie günstig bewertet?
Nach Marktdaten ergibt sich auf Basis der Schätzungen für 2027 ein KGV von rund 14,8; eine Auswertung zum Quartalsbericht nannte zuvor ein KGV von 18,3 bei einem PEG von 0,51. Beide Werte sind nicht einheitlich datiert. Peer-Kennzahlen für Nike, Puma oder On konnten wir nicht belegen. Klar ist, dass der Markt die Aktie nach dem Rekordquartal nicht belohnt hat: Sie notiert rund 15 Prozent unter dem Konsens-Wert und deutlich unter dem Jahreshoch. Die Dividende und die aktuelle Marktkapitalisierung konnten wir nicht belegen.
Was sagt der Chart der adidas Aktie?
Belegte technische Marken (50- und 200-Tage-Linie, RSI) liegen uns für den heutigen Tag nicht vor. Beschreibend gilt: Die Aktie bewegt sich laut Marktkommentaren rund um die Marke von 170 Euro, die am Morgen mit 169,35 Euro kurzzeitig unterschritten wurde. Das ist keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die adidas Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursmarke
|Bull-Case
|Neue Schuhmodelle tragen das Wachstum, Margen bleiben hoch
|200–211 EUR (Konsens, Citi)
|Base-Case
|Wachstum im hohen einstelligen Bereich, aber härterer Wettbewerb
|184–195 EUR (JPMorgan, HSBC)
|Bear-Case
|Wachstum lässt nach, Zölle und Rabatte drücken Margen
|157 EUR (UBS)
Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter.
Quelle: Analystenstudien, Marktkommentare
Was beobachten Anleger bei der adidas Aktie jetzt?
Im Blick stehen die Zahlen zum vierten Quartal und die Prognose für 2027, die im Frühjahr erwartet werden; den genauen Termin konnten wir nicht belegen. Bis dahin entscheiden Branchensignale von Nike und On, die Zolllage und die Frage, ob neue Schuhmodelle Samba und Gazelle ablösen können. Weitere Analysten dürften ihre Jahresausblicke für 2027 in den kommenden Wochen veröffentlichen.
Häufige Fragen zur adidas Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle adidas Aktienprognose der Analysten? Laut Marktdaten liegt der durchschnittliche faire Wert bei rund 200 Euro, die belegten Kursziele reichen von 157 bis 211 Euro.
Warum fällt die adidas Aktie? JPMorgan hat das Urteil auf „Neutral“ gesenkt und das Kursziel von 230 auf 184 Euro reduziert.
Welches Kursziel hat die adidas Aktie bei JPMorgan? 184 Euro, zuvor 230 Euro.
Wie sieht die adidas Aktie 2026/2027 aus? Das Unternehmen erwartet für 2026 ein operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und für 2027 währungsbereinigt hohes einstelliges Umsatzwachstum.
Gibt aktiencheck.de eine eigene adidas Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele von Analystenhäusern wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: J.P. Morgan, Citi, HSBC, UBS, Bernstein, Barclays, Deutsche Bank.
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- Empfehlung
adidas AG (ADS): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von JPMorgan, Citi, HSBC, UBS, Bernstein, Barclays und Deutsche Bank (siehe Tabelle) vom 27.11.2026, 09:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von JPMorgan, Citi, HSBC, UBS, Bernstein, Barclays und Deutsche Bank (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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