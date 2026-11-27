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adidas Aktie: JPMorgan senkt Rating - 2027 droht ein härterer Kampf um Marktanteile

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 11:10 2 Min.

JPMorgan stuft adidas auf "neutral" ab und kürzt das Kursziel um 20% auf 184 Euro.

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Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker: ADS) verliert 2,20 Euro oder 1,27% auf 171,55 Euro. Deutlich größer sei der Einschnitt beim Kursziel: JPMorgan habe es von EUR 230 auf EUR 184 gesenkt und die Aktie von "overweight" auf "neutral" abgestuft. Damit habe die Bank ihr Kursziel um 46 Euro oder genau 20% gekürzt. Vom aktuellen Kurs bis zum neuen Ziel blieben rechnerisch 12,45 Euro je Aktie – ein Potenzial von rund 7,3%. Warum JPMorgan bei adidas vorsichtiger werde Im Mittelpunkt der adidas-Aktienanalyse stehe der Wettbewerb um Marktanteile. JPMorgan erwarte für 2027, dass der Sportartikelmarkt weiter wachse, allerdings langsamer als bisher. Zugleich dürfte sich der Wettbewerb verschärfen. Für adidas sei die Kombination entscheidend: Wenn Kunden insgesamt weniger zusätzliche Sportschuhe und Trikots kauften, müssten die Marken einander mehr Käufer abwerben, um ihr Wachstumstempo zu halten. Bei adidas schaue JPMorgan deshalb auf konkrete Produkte. Ein Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich sei für 2027 schwerer zu begründen, solange offen sei, wie viel zusätzlichen Absatz der Stan Smith im Lifestyle-Geschäft und Modelle wie Hyperboost und Supernova im Laufsport bringen könnten. Im Direktvertrieb komme es zudem darauf an, zu welchem Preis adidas wachse: Sollten mehr Rabatte nötig werden, um Kunden zum Kauf zu bewegen, könnte zusätzlicher Umsatz zulasten der Marge gehen. Auch für europäische Luxusgüterhersteller zeichne JPMorgan ein verhaltenes Bild. Nach zwei Jahren der Neuausrichtung dürfte der Luxusgütermarkt 2027 insgesamt erneut stagnieren. Die Konsumlaune der Luxuskundschaft sei gemischt. Für die Sportartikelbranche rechne die Bank immerhin noch mit Zuwächsen. Wie viel davon bei adidas ankomme, hänge auch davon ab, welche Modelle sich im Laden durchsetzten. Unter dem Strich lasse das Kursziel EUR 184 noch Spielraum nach oben. Mit dem Rating "neutral" ziehe JPMorgan in der adidas-Aktienanalyse aber die frühere Empfehlung zurück, die Aktie überzugewichten. Schick den Artikel an deine Sneaker-Freunde – bei "46 Euro weniger" öffnen sie sogar eine Aktienanalyse. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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