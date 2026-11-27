Wer steht hinter NNS Investments?

Die Gesellschaft steht in enger Beziehung zu adidas-Aufsichtsrat Nassef Sawiris.

Was wurde gemeldet?

Fünfmal der Verfall von je 87.000 Short-Puts mit Barausgleich zwischen dem 3. und 19. November 2026, zusammen 1,74 Millionen Euro.

Hat Sawiris adidas-Aktien verkauft?

Nein. Gemeldet wurden ausschließlich Optionsgeschäfte.

Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?

ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS, US-Handelssymbol ADDYY.