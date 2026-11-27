Die meisten Insider kaufen oder verkaufen Aktien. Nassef Sawiris macht es anders. Der ägyptische Milliardär sitzt im Aufsichtsrat von adidas, und seine Gesellschaft NNS Investments (Cyprus) Limited handelt mit Optionen auf die Aktie des Sportartikelkonzerns. Im November meldete adidas fünfmal dasselbe Geschäft: den Verfall von jeweils 87.000 Short-Puts mit Barausgleich. Zusammen stehen in den Pflichtmitteilungen 1,74 Millionen Euro. Für die adidas Aktie verraten die Meldungen, auf welchem Kursniveau ein Großinvestor Geld einsetzt.
adidas Aktie: Milliardär Sawiris wettet mit Optionen auf stabile Kurse – fünf Verfallstage, fünfmal unter dem Basispreis
adidas-Aufsichtsrat Nassef Sawiris setzt über seine Gesellschaft NNS Investments mit Short-Puts auf die adidas Aktie. Im November liefen fünf Serien zu je 87.000 Stück aus, jedes Mal lag der Kurs unter dem Basispreis. Die Pflichtmitteilungen summieren sich auf 1,74 Millionen Euro. Was hinter den ungewöhnlichen Insider Trades steckt.
Die Stammdaten: Die adidas Aktie trägt die ISIN DE000A1EWWW0 und die WKN A1EWWW. Das Handelssymbol lautet ADS, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol ADDYY gehandelt.
Erklärt
Was ein Short-Put über den Insider sagt
Wer einen Put verkauft, also short geht, kassiert vorab eine Prämie. Dafür verpflichtet er sich, einen Ausgleich zu zahlen, wenn die Aktie am Verfallstag unter dem vereinbarten Basispreis steht. Bleibt der Kurs darüber, behält er die Prämie ohne Gegenleistung. Ein Short-Put ist damit eine Wette darauf, dass eine Aktie nicht stark fällt. Wer sie eingeht, hält den Basispreis für ein Niveau, zu dem er das Risiko gern trägt.
Die Insider Trades
Fünf Termine im Überblick
3. November: Basispreis 169,97 Euro
Ausgleich 1,87 Euro je Option, Volumen 162.690 Euro.
5. November: Basispreis 184,37 Euro
Ausgleich 4,26 Euro je Option, Volumen 370.220 Euro.
9. November: Basispreis 184,40 Euro
Ausgleich 6,81 Euro je Option, Volumen 592.374 Euro.
17. November: Basispreis 174,52 Euro
Ausgleich 0,32 Euro je Option, Volumen 27.614 Euro.
19. November: Basispreis 179,25 Euro
Ausgleich 6,72 Euro je Option, Volumen 584.892 Euro.
In allen fünf Fällen wurde ein Ausgleich fällig, die Aktie lag am Verfallstag also unter dem jeweiligen Basispreis. Ob Sawiris damit unter dem Strich Geld verloren hat, lässt sich aus den Meldungen nicht ablesen. Die zuvor eingenommenen Prämien werden nicht veröffentlicht. Klar ist nur: Der Kurs lief im November schlechter, als es die Wetten vorsahen.
Die Einordnung
Ein Signal mit zwei Seiten
Positiv gelesen zeigt das Muster einen Großinvestor, der Woche für Woche auf Kurse zwischen 170 und 184 Euro setzt und dafür Risiko in Millionenhöhe eingeht. 87.000 Optionen auf eine Aktie von rund 175 Euro stehen jeweils für einen Gegenwert von gut 15 Millionen Euro. Kritisch gelesen zeigt es, dass selbst ein Insider die Schwäche der Aktie im November nicht hat kommen sehen. Am Donnerstag schloss die adidas Aktie bei 173,75 Euro und damit unter vier der fünf Basispreise.
Häufige Fragen zu den Insider Trades bei adidas
Wer steht hinter NNS Investments?
Die Gesellschaft steht in enger Beziehung zu adidas-Aufsichtsrat Nassef Sawiris.
Was wurde gemeldet?
Fünfmal der Verfall von je 87.000 Short-Puts mit Barausgleich zwischen dem 3. und 19. November 2026, zusammen 1,74 Millionen Euro.
Hat Sawiris adidas-Aktien verkauft?
Nein. Gemeldet wurden ausschließlich Optionsgeschäfte.
Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?
ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Handelssymbol ADS, US-Handelssymbol ADDYY.
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