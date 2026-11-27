Warum ist die adidas Aktie heute DAX Verlierer?

JPMorgan hat die Aktie auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 230 auf 184 Euro gesenkt.

Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?

Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW, das Handelssymbol ADS. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ADDYY gehandelt.

Was hat Moody's zu adidas entschieden?

Die Agentur hob den Ausblick auf positiv und bestätigte das Rating A3.