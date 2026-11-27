Die adidas Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Handelssymbol: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY) gerät am Freitagmorgen unter Druck. Das Papier des Herzogenauracher Sportartikelherstellers fällt auf 171,95 Euro, ein Minus von 1,04 Prozent. Damit ist adidas der größte DAX Verlierer am Morgen, während der Gesamtmarkt klar zulegt. Auslöser für die Schwäche der adidas-Aktie ist eine Abstufung durch JPMorgan.
adidas Aktie: DAX Verlierer am Morgen – JPMorgan zieht die Kaufempfehlung zurück, verliert der Sportartikel-Riese jetzt seinen Lauf?
Die adidas Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Verlierern: Minus 1,04 Prozent auf 171,95 Euro. JPMorgan hat das Papier abgestuft und das Kursziel kräftig gesenkt, dagegen hebt Moody's den Ausblick an. Was hinter dem Kursrückgang der adidas Aktie steckt.
Der Auslöser
Abstufung aus London: warum die adidas Aktie fällt
Eine der großen US-Banken wird vorsichtiger für die Sportartikelbranche – und adidas bekommt das als Erstes zu spüren.
JPMorgan hat die adidas Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 230 auf 184 Euro gesenkt. Analystin Chiara Battistini erwartet in einer Branchenstudie für 2027 ein moderateres Wachstum im Sportartikelsektor und einen härteren Wettbewerb. Auch für Puma wurde sie skeptischer und stufte das Papier auf „Underweight“ ab. Einzige Kaufempfehlung in der Branche bleibt der Schweizer Laufschuhhersteller On. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Abstufung
JPMorgan rät nicht mehr zum Kauf.
Kursziel gesenkt
Statt 230 Euro sieht die Bank nur noch 184 Euro.
Branche bremst
2027 dürfte das Wachstum im Sektor moderater ausfallen.
Lob von Moody's
Die Ratingagentur hebt den Ausblick auf positiv.
Die Fundamentaldaten
Bessere Bonität, geteilte Analysten: das Bild ist gemischt
Fundamental bekommt adidas Rückenwind von anderer Seite: Die Ratingagentur Moody's hob den Ausblick von stabil auf positiv an und bestätigte das Rating A3 sowie die Kurzfristnote Prime-2. Begründet wurde das mit verbesserten Finanzkennzahlen bis September 2026. Die Analysten bleiben gespalten: Während die UBS zum Verkauf rät, empfehlen Bernstein und Barclays die adidas Aktie weiter zum Kauf.
Die Marken
adidas Aktie: 170 Euro als Haltelinie
Charttechnisch rückt für die adidas Aktie die runde Marke von 170 Euro in den Fokus. Hält sie, bliebe der Rückschlag begrenzt. Nach oben muss das Papier erst wieder über den Donnerstagsschluss um 173,75 Euro steigen, um die Abstufung abzuschütteln.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Warum ist die adidas Aktie heute DAX Verlierer?
JPMorgan hat die Aktie auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 230 auf 184 Euro gesenkt.
Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW, das Handelssymbol ADS. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ADDYY gehandelt.
Was hat Moody's zu adidas entschieden?
Die Agentur hob den Ausblick auf positiv und bestätigte das Rating A3.
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