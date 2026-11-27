Die adidas Aktie (Xetra: ADS, ISIN: DE000A1EWWW0) rutscht am Freitagmittag ins Minus: Gegen Mittag notiert das Papier bei 172,00 Euro, ein Minus von 1,01% nach 173,75 Euro am Vortag. Damit zählt die adidas-Aktie zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Am Vormittag fiel sie zeitweise um 2,5% auf 169,35 Euro. Auslöser ist ein zurückhaltender Branchenausblick von JPMorgan, der die Kaufempfehlung für adidas streicht.
adidas Aktie: DAX Verlierer am Mittag - JPMorgan streicht die Kaufempfehlung, hält die Marke von 170 Euro?
Die adidas Aktie ist am Freitagmittag DAX Verlierer: minus 1,01% auf 172,00 Euro. JPMorgan stuft ab und warnt vor einem härteren Sportartikel-Jahr 2027. Was dahinter steckt.
Der Auslöser
Warum die adidas Aktie fällt - JPMorgan bremst
Die Erholung der adidas Aktie der vergangenen Wochen gerät ins Stocken: Eine Analystin zweifelt am Sportartikeljahr 2027.
JPMorgan-Analystin Wendy Liu hat adidas von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 230 auf 184 Euro gesenkt. Für 2027 erwartet sie in der Sportartikelbranche nachlassendes Wachstum und schärferen Wettbewerb. Um das angestrebte währungsbereinigte Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zu erreichen, braucht adidas nach ihrer Einschätzung neue Wachstumstreiber im Schuhbereich, deren Erfolg kaum kalkulierbar sei. Konkurrent Puma bewertet sie mit "Underweight" und einem Kursziel von 21 Euro, die Schweizer On Holding bleibt ihr einziger Favorit im Sektor.
Abstufung
JPMorgan wechselt bei adidas von Overweight auf Neutral, das Kursziel sinkt von 230 auf 184 Euro.
Branche unter Druck
Puma verliert am Vormittag bis zu 3% auf 22,80 Euro, die gesamte Branche steht im Fokus der Skepsis für 2027.
Erholung im Stocken
Seit dem Zwischenhoch vor gut zwei Wochen hat die adidas Aktie nachgegeben. Am 13. November schloss sie noch bei 177,65 Euro, heute bewegt sie sich um die 21-Tage-Linie.
Wachstumstreiber gesucht
Das Umsatzziel im hohen einstelligen Bereich verlangt laut JPMorgan Erfolge bei neuen Schuhen, die kaum planbar sind.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und angehobene Prognose - das Geschäft liefert
Operativ steht adidas gut da. Nach einem Rekordquartal hat der Konzern seine Gewinnprognose für 2026 angehoben und peilt ein EBIT von 2,6 Mrd. Euro an. Getragen wird das von operativen Effizienzsteigerungen von rund 100 Mio. Euro und US-Zollerstattungen von 200 Mio. Euro. Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei rund 31 Mrd. Euro, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 22. Seit Jahresbeginn tritt die Aktie dennoch auf der Stelle: Der Markt reagiert stärker auf Branchenstimmung als auf gute Zahlen.
Die Analysten
Stimmen der Profis - von Sell bis Add
|Haus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|JPMorgan
|27.11.2026
|Neutral (zuvor Overweight)
|184 Euro (zuvor 230)
|UBS
|25.11.2026
|Sell
|157 Euro (zuvor 156)
|Baader Europe
|November 2026
|Add (zuvor Reduce)
|-
|Bernstein
|November 2026
|bestätigt
|245 Euro
Alle Einstufungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: JPMorgan, UBS, Baader Europe, Bernstein via dpa-AFX und Drittberichte
Die Marken
adidas Aktie: 170 Euro als Prüfstein
Charttechnisch kämpft die adidas Aktie um die runde Marke von 170 Euro. Das Tagestief vom Vormittag liegt bei 169,35 Euro, der Xetra-Schluss vom 24. November bei 168,15 Euro. Fällt die Aktie darunter, wäre die Erholung der vergangenen Wochen gefährdet. Nach oben liegt die Hürde bei 176,52 Euro, darüber der Schlusskurs vom 13. November bei 177,65 Euro.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Warum ist die adidas Aktie heute DAX Verlierer?
JPMorgan hat adidas auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel auf 184 Euro gesenkt. Die Analystin erwartet für 2027 nachlassendes Branchenwachstum und schärferen Wettbewerb.
Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW, das Handelssymbol ADS.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 157 Euro (UBS, Sell) über 184 Euro (JPMorgan, Neutral) bis 245 Euro (Bernstein).
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