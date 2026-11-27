Warum ist die adidas Aktie heute DAX Verlierer?

JPMorgan hat adidas auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel auf 184 Euro gesenkt. Die Analystin erwartet für 2027 nachlassendes Branchenwachstum und schärferen Wettbewerb.

Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?

Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW, das Handelssymbol ADS.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 157 Euro (UBS, Sell) über 184 Euro (JPMorgan, Neutral) bis 245 Euro (Bernstein).