Warum ist die adidas Aktie DAX Gewinner der Woche?

Moody's hob den Ausblick an, die Aktie überwand die 20-Tage-Linie und verdaute selbst eine Abstufung durch JPMorgan.

Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?

Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW, das Handelssymbol ADS. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ADDYY gehandelt.

Was hat JPMorgan zu adidas entschieden?

Die Bank stufte die Aktie auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel auf 184 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.