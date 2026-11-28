Die adidas Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Handelssymbol: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY) zeigte in dieser Woche Nehmerqualitäten. Sie gewann 5,36 Prozent und schloss am Freitag bei 173,85 Euro. Damit ist der Sportartikelhersteller der neuntgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Monatssicht hat die adidas-Aktie gut 10 Prozent zugelegt.
adidas Aktie: DAX Gewinner der Woche – plus 5,4 Prozent, selbst die JPMorgan-Abstufung prallt ab, was macht den Sportartikel-Riesen so robust?
Die adidas Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 5,36 Prozent auf 173,85 Euro. Ein besserer Ausblick von Moody's stützte, und selbst eine Abstufung durch JPMorgan konnte den Herzogenauracher Konzern am Freitag nicht ins Minus drücken. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Schwacher Start, starke Mitte: so lief die Woche der adidas Aktie
Ein holpriger Dienstag, dann ging es Tag für Tag aufwärts – bis JPMorgan am Freitag bremste.
Am Dienstag rutschte die adidas Aktie zeitweise bis auf 163,85 Euro ab, erholte sich aber bis zum Schluss auf 168,15 Euro. Am Mittwoch überwand sie mit einem Plus von 1,3 Prozent die 20-Tage-Linie, am Donnerstag folgte der nächste Anstieg auf 173,75 Euro. Am Freitagmorgen war adidas nach einer Abstufung durch JPMorgan noch größter DAX-Verlierer, bis zum Abend drehte die Aktie aber wieder leicht ins Plus.
Die Gründe
Bessere Bonität, robuster Kurs: was den Wochengewinner antrieb
Die Ratingagentur Moody's hob den Ausblick für adidas von stabil auf positiv an und bestätigte das Rating A3, begründet mit verbesserten Finanzkennzahlen. Gleichzeitig hob die UBS ihr Kursziel auf 157 Euro an, blieb aber bei ihrer Verkaufsempfehlung. Am Freitag stufte JPMorgan die adidas Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 230 auf 184 Euro, weil die Branche 2027 langsamer wachsen dürfte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Moody's positiv
Der Ausblick für die Bonität wurde angehoben.
Robuster Kurs
Die JPMorgan-Abstufung wurde bis zum Abend verdaut.
Trendlinie
Die Aktie überwand die 20-Tage-Linie.
Starkes Quartal
Der Gewinn je Aktie lag zuletzt bei 4,08 Euro.
Einordnung
Branchenwachstum als Fragezeichen
Die Studie von JPMorgan zeigt, wo das Risiko liegt: Die Bank erwartet für 2027 ein moderateres Wachstum im Sportartikelsektor und härteren Wettbewerb, auch Puma wurde abgestuft. Fundamental steht adidas solide da, im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie bei 4,08 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei 188,80 Euro ist die Aktie noch rund 8 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Warum ist die adidas Aktie DAX Gewinner der Woche?
Moody's hob den Ausblick an, die Aktie überwand die 20-Tage-Linie und verdaute selbst eine Abstufung durch JPMorgan.
Welche ISIN und WKN hat die adidas Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW, das Handelssymbol ADS. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter ADDYY gehandelt.
Was hat JPMorgan zu adidas entschieden?
Die Bank stufte die Aktie auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel auf 184 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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