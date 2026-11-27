Die ACS-Aktie (ISIN: ES0167050915, WKN: A0CBA2, deutsches Handelssymbol: OCI1, US-Handelssymbol: ACSAY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 82,85 Euro und damit 2,22 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt ACS damit Platz acht. Bereits am Donnerstag hatte ACS 1,89 Prozent zugelegt.
ACS-Aktie IBEX 35 Gewinner: Baukonzern mit US-Rückenwind – Wall Street zieht nach dem Feiertag an
Die ACS-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,22 Prozent auf 82,85 Euro setzt der Bau- und Infrastrukturkonzern seine Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Werte mit großem US-Geschäft profitierten am Freitag von der festen Wall Street. ACS gehörte zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ACS-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. ACS erwirtschaftet einen großen Teil seines Geschäfts in Nordamerika, vor allem über die US-Baufirma Turner. Nach dem Thanksgiving-Feiertag legten die US-Börsen zu, die Technologiebörse Nasdaq gewann zum europäischen Handelsschluss rund 1,9 Prozent. Nach unserer Einschätzung hilft das auch ACS, weil der Bau von Rechenzentren für Cloud- und KI-Anbieter zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Konzerns gehört.
Feste Wall Street
Die US-Börsen legten nach dem Feiertag zu.
Rechenzentren
Turner baut Rechenzentren für große Technologiekonzerne.
Breite Erholung
Der IBEX 35 schloss auf dem höchsten Stand der Woche.
Das Unternehmen
ACS: Spaniens größter Baukonzern mit deutscher Tochter
ACS mit Sitz in Madrid wird von Florentino Pérez geführt und ist der größte Baukonzern Spaniens. Über die Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Kürzel: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) kontrolliert ACS auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur ACS-Aktie
Warum ist die ACS-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ACS-Aktie stieg um 2,22 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die feste Wall Street und die Erholung des Gesamtmarkts stützten den Baukonzern mit großem US-Geschäft.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ACS-Aktie?
Die ISIN lautet ES0167050915, die WKN A0CBA2. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OCI1 gehandelt, in den USA unter ACSAY (OTC).
Wie stark ist die ACS-Aktie am Freitag gestiegen?
Die ACS-Aktie schloss bei 82,85 Euro und damit 2,22 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (81,05 Euro).
Welche Rolle spielt Hochtief für ACS?
ACS hält die Mehrheit an der deutschen Hochtief. Über sie gehören auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic zum Konzern.
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