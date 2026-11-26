Warum ist die ACS-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die ACS-Aktie stieg um 1,89 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Baukonzern profitierte von der nachlassenden Zollangst und der breiten Erholung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ACS-Aktie?

Die ISIN lautet ES0167050915, die WKN A0CBA2. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OCI1 gehandelt, in den USA unter ACSAY (OTC).

Wie stark ist die ACS-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die ACS-Aktie schloss bei 81,05 Euro und damit 1,89 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (79,55 Euro).

Welche Rolle spielt Hochtief für ACS?

ACS hält die Mehrheit an der deutschen Hochtief. Über sie gehören auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic zum Konzern.