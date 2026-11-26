Die ACS-Aktie (ISIN: ES0167050915, WKN: A0CBA2, deutsches Handelssymbol: OCI1, US-Handelssymbol: ACSAY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 81,05 Euro und damit 1,89 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt ACS damit Platz 19. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
ACS-Aktie IBEX 35 Gewinner: Baukonzern mit US-Geschäft erholt sich – Rechenzentren als Rückenwind
Die ACS-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,89 Prozent auf 81,05 Euro profitiert der Bau- und Infrastrukturkonzern von der nachlassenden Zollangst. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Werte mit großem US-Geschäft profitierten am Donnerstag von der nachlassenden Zollangst. ACS war mit dabei.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ACS-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. ACS erwirtschaftet einen großen Teil seines Geschäfts in Nordamerika, vor allem über die US-Baufirma Turner. Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle geringere Folgen haben könnten als befürchtet, stützten deshalb auch ACS. Dazu kommt der Bau von Rechenzentren, der zu einem wichtigen Wachstumstreiber geworden ist.
Weniger Zollangst
Aussagen aus den USA deuteten auf geringere Folgen der Zölle hin.
US-Geschäft
Über Turner und Hochtief ist ACS stark in Nordamerika vertreten.
Rechenzentren
Der Bau von Rechenzentren für Cloud- und KI-Anbieter treibt den Auftragsbestand.
Das Unternehmen
ACS: Spaniens größter Baukonzern mit deutscher Tochter
ACS mit Sitz in Madrid wird von Florentino Pérez geführt und ist der größte Baukonzern Spaniens. Über die Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Kürzel: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) kontrolliert ACS auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur ACS-Aktie
Warum ist die ACS-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ACS-Aktie stieg um 1,89 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Baukonzern profitierte von der nachlassenden Zollangst und der breiten Erholung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ACS-Aktie?
Die ISIN lautet ES0167050915, die WKN A0CBA2. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OCI1 gehandelt, in den USA unter ACSAY (OTC).
Wie stark ist die ACS-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die ACS-Aktie schloss bei 81,05 Euro und damit 1,89 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (79,55 Euro).
Welche Rolle spielt Hochtief für ACS?
ACS hält die Mehrheit an der deutschen Hochtief. Über sie gehören auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic zum Konzern.
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