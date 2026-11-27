Die ACS-Aktie (ISIN: ES0167050915, WKN: A0CBA2, deutsches Handelssymbol: OCI1, US-Handelssymbol: ACSAY (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 82,45 Euro und damit 1,73 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt ACS damit Platz sieben. Zur Eröffnung hatte ACS laut EFE sogar 2,24 Prozent zugelegt.
ACS-Aktie IBEX 35 Gewinner: Baukonzern mit starkem Start – US-Börsen geben Rückenwind
Die ACS-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,73 Prozent auf 82,45 Euro setzt der Bau- und Infrastrukturkonzern seine Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Werte mit großem US-Geschäft profitieren am Freitagmorgen von festeren US-Terminkontrakten. ACS gehört zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ACS-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. ACS erwirtschaftet einen großen Teil seines Geschäfts in Nordamerika, vor allem über die US-Baufirma Turner. Nach dem Thanksgiving-Feiertag zogen die US-Terminkontrakte an, besonders bei Technologiewerten. Nach unserer Einschätzung hilft das auch ACS, weil der Bau von Rechenzentren für Cloud- und KI-Anbieter zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Konzerns gehört.
US-Futures im Plus
Die US-Börsen dürften nach dem Feiertag fester starten.
Rechenzentren
Turner baut Rechenzentren für große Technologiekonzerne.
Breite Erholung
Der IBEX 35 setzt den Anstieg vom Donnerstag fort.
Das Unternehmen
ACS: Spaniens größter Baukonzern mit deutscher Tochter
ACS mit Sitz in Madrid wird von Florentino Pérez geführt und ist der größte Baukonzern Spaniens. Über die Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Kürzel: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) kontrolliert ACS auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur ACS-Aktie
Warum ist die ACS-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ACS-Aktie steigt um 1,73 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Feste US-Terminkontrakte und die Erholung des Gesamtmarkts stützen den Baukonzern mit großem US-Geschäft.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ACS-Aktie?
Die ISIN lautet ES0167050915, die WKN A0CBA2. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OCI1 gehandelt, in den USA unter ACSAY (OTC).
Wie stark steigt die ACS-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die ACS-Aktie bei 82,45 Euro und damit 1,73 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (81,05 Euro).
Welche Rolle spielt Hochtief für ACS?
ACS hält die Mehrheit an der deutschen Hochtief. Über sie gehören auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic zum Konzern.
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