Warum ist die ACS-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die ACS-Aktie steigt um 1,73 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Feste US-Terminkontrakte und die Erholung des Gesamtmarkts stützen den Baukonzern mit großem US-Geschäft.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ACS-Aktie?

Die ISIN lautet ES0167050915, die WKN A0CBA2. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OCI1 gehandelt, in den USA unter ACSAY (OTC).

Wie stark steigt die ACS-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die ACS-Aktie bei 82,45 Euro und damit 1,73 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (81,05 Euro).

Welche Rolle spielt Hochtief für ACS?

ACS hält die Mehrheit an der deutschen Hochtief. Über sie gehören auch die US-Baufirma Turner und die australische Cimic zum Konzern.