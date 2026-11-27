Die Acerinox-Aktie (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, deutsches Handelssymbol: ACE1, US-Handelssymbol: ACRXF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 14,87 Euro und damit 1,57 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acerinox damit Platz zehn. Zur Eröffnung hatte Acerinox laut Marktberichten rund 1,8 Prozent zugelegt.
Acerinox-Aktie IBEX 35 Gewinner: Edelstahlhersteller legt zu – Stahlwerte profitieren von China
Die Acerinox-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,57 Prozent auf 14,87 Euro folgt der Edelstahlhersteller ArcelorMittal nach oben. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Stahlwerte gehören am Freitagmorgen zu den gefragten Titeln. Neben ArcelorMittal legt auch Acerinox zu.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acerinox-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Acerinox folgt dem Stahlsektor, der von neuen Hilfen für den Kapitalmarkt in China profitiert. Nach unserer Einschätzung hilft zudem das US-Geschäft: Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA, und die US-Terminkontrakte notieren nach dem Feiertag fester.
Stahlsektor gefragt
ArcelorMittal und Acerinox legen gemeinsam zu.
China-Impuls
Peking kündigte weitere Hilfen für den Kapitalmarkt an.
US-Werk
North American Stainless produziert direkt in den USA.
Das Unternehmen
Acerinox: Edelstahl aus Spanien und den USA
Acerinox mit Sitz in Madrid gehört zu den größten Edelstahlherstellern der Welt. Neben Werken in Spanien und Südafrika betreibt der Konzern North American Stainless in den USA. Mit der Übernahme des US-Spezialisten Haynes International ist Acerinox auch bei Hochleistungslegierungen für Luftfahrt und Energie vertreten.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Acerinox-Aktie
Warum ist die Acerinox-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acerinox-Aktie steigt um 1,57 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Stahlsektor profitiert von neuen Hilfen in China.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?
Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ACE1 gehandelt, in den USA unter ACRXF (OTC).
Wie stark steigt die Acerinox-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Acerinox-Aktie bei 14,87 Euro und damit 1,57 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,64 Euro).
Ist Acerinox von US-Zöllen betroffen?
Teilweise. Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA. Zölle auf Importe treffen den Konzern daher anders als rein europäische Hersteller.
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