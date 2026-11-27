Warum ist die Acerinox-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Acerinox-Aktie steigt um 1,57 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Stahlsektor profitiert von neuen Hilfen in China.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?

Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ACE1 gehandelt, in den USA unter ACRXF (OTC).

Wie stark steigt die Acerinox-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Acerinox-Aktie bei 14,87 Euro und damit 1,57 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (14,64 Euro).

Ist Acerinox von US-Zöllen betroffen?

Teilweise. Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA. Zölle auf Importe treffen den Konzern daher anders als rein europäische Hersteller.