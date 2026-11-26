Die Acerinox-Aktie (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, deutsches Handelssymbol: ACE1, US-Handelssymbol: ACRXF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 14,64 Euro und damit 2,81 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acerinox damit Platz elf. Der Edelstahlhersteller erholte sich vom Zollschreck des Vortags.
Acerinox-Aktie IBEX 35 Gewinner: Edelstahlhersteller erholt sich – US-Werk als Trumpf im Zollstreit
Die Acerinox-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,81 Prozent auf 14,64 Euro erholt sich der Edelstahlhersteller vom Zollschreck des Vortags. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Mit ArcelorMittal und Acerinox gehörten zwei Stahlwerte zu den Tagesgewinnern im IBEX 35.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acerinox-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Acerinox profitierte wie ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT) von der nachlassenden Sorge vor den US-Zöllen. Acerinox hat dabei eine Sonderrolle: Mit North American Stainless in Kentucky betreibt der Konzern eines der größten Edelstahlwerke der USA und produziert damit direkt im US-Markt.
Weniger Zollangst
Aussagen aus den USA deuteten auf geringere Folgen der Zölle hin.
US-Produktion
Das Werk in Kentucky produziert direkt im US-Markt.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Das Unternehmen
Acerinox: Edelstahl aus Spanien und den USA
Acerinox mit Sitz in Madrid gehört zu den größten Edelstahlherstellern der Welt. Neben Werken in Spanien und Südafrika betreibt der Konzern North American Stainless in den USA. Mit der Übernahme des US-Spezialisten Haynes International ist Acerinox auch bei Hochleistungslegierungen für Luftfahrt und Energie vertreten.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Acerinox-Aktie
Warum ist die Acerinox-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acerinox-Aktie stieg um 2,81 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Edelstahlhersteller profitierte von der nachlassenden Zollangst und der breiten Erholung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?
Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ACE1 gehandelt, in den USA unter ACRXF (OTC).
Wie stark ist die Acerinox-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Acerinox-Aktie schloss bei 14,64 Euro und damit 2,81 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (14,24 Euro).
Ist Acerinox von US-Zöllen betroffen?
Teilweise. Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA. Zölle auf Importe treffen den Konzern daher anders als rein europäische Hersteller.
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