Warum ist die Acerinox-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Acerinox-Aktie stieg um 2,81 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Edelstahlhersteller profitierte von der nachlassenden Zollangst und der breiten Erholung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?

Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ACE1 gehandelt, in den USA unter ACRXF (OTC).

Wie stark ist die Acerinox-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Acerinox-Aktie schloss bei 14,64 Euro und damit 2,81 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (14,24 Euro).

Ist Acerinox von US-Zöllen betroffen?

Teilweise. Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA. Zölle auf Importe treffen den Konzern daher anders als rein europäische Hersteller.