Accor Aktie: CAC40 Verlierer nach Berenberg-Abstufung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:14 3 Min.

Die Accor Aktie gehört am Mittag zu den CAC40 Verlierern. Eine Abstufung von Berenberg rückt den 1,6 Milliarden Euro schweren Zukauf von Ennismore und das Verwässerungsrisiko erneut in den Fokus.

Bild: Accor S.A.

Die Accor Aktie fällt am Freitagmittag um 0,90% auf 48,64 Euro und gehört zu den CAC40 Verlierern. Belastend wirkt eine Abstufung durch Berenberg, die den Zukauf des Lifestyle-Hotelspezialisten Ennismore kritisch sieht. Accor Aktie: Berenberg zweifelt am Ennismore-Deal Berenberg hat die Accor Aktie von Kaufen auf Halten abgestuft. Die Analysten begründen den Schritt damit, dass der Zukauf von Ennismore die Risiken erhöht. Zeitweise rutschte das Papier am Vormittag um rund 1,3% auf 48,46 Euro ab. Gegen Mittag hat sich der Abschlag auf 0,90% verringert. Accor Aktie am Mittag 48,64 Euro Veränderung zum Vortag (Schlusskurs 49,08 Euro) -0,90% Gesamtvolumen der Ennismore-Übernahme der Minderheitsanteile 1,6 Mrd. Euro Quelle : Euronext Paris, Stand Freitagmittag Ennismore: Warum der Zukauf den Markt spaltet Am 17. November hatte Accor angekündigt, bis Januar 2028 die 44,3% am verwässerten Kapital von Ennismore zu übernehmen, die Minderheitsaktionären gehören, darunter dem Gründer Sharan Pasricha. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Ennismore steht für Marken wie Mama Shelter und The Hoxton. Weil eine teilweise Bezahlung in Aktien vorgesehen ist, fürchten Anleger eine Verwässerung. Die Accor Aktie verlor am Folgetag im Handel mehr als 3,6%, zum Schluss waren es laut Presseberichten 4,2%. Dabei war die Aktie erst am 17. November auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Woche danach gab sie deutlich nach und erholte sich seither wieder teilweise. Andere Analysten wie AlphaValue hatten die Transaktion dagegen positiv aufgenommen. 01 Verwässerungsrisiko Die teilweise Zahlung in Aktien könnte die Zahl der ausstehenden Papiere erhöhen und den Gewinn je Aktie belasten. 02 Größe des Zukaufs Mit 1,6 Milliarden Euro ist der Ennismore-Deal ein großer Brocken, der nach Ansicht von Berenberg die Risikoseite erweitert. 03 Solides operatives Bild Im Oktober hatte der Konzern seine Ziele für 2026 nach einem Plus beim Umsatz je verfügbarem Zimmer von 4,9% im dritten Quartal angehoben. Aktienrückkauf stützt den Kurs Eine Stütze bleibt der laufende Rückkauf. Am Mittwochabend meldete Accor den Abschluss der zweiten Tranche des 450-Millionen-Euro-Programms. Insgesamt erwarb der Konzern 4.806.562 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 46,81 Euro. Der aktuelle Kurs liegt damit leicht über diesem Niveau. Was bei der Accor Aktie im Blick bleibt Die genauen Konditionen und das Ausmaß der Aktienkomponente beim Ennismore-Kauf.

Die Reaktion weiterer Analysten auf den Zukauf.

Das Zusammenspiel von Rückkauf und möglicher Verwässerung. CAC40 Verlierer am Mittag im Überblick Die fünf schwächsten CAC40-Werte am Mittag Aktie Kurs Veränderung Sanofi 96,74 -2,11% Pernod Ricard 69,68 -1,78% Danone 68,46 -1,10% Bureau Veritas 31,87 -0,90% Accor 48,64 -0,90% Stand: Freitag, 27. November 2026, Mittag. Kurse in Euro. Quelle : Euronext Paris Fazit zur Accor Aktie Die Accor Aktie gibt nach der Berenberg-Abstufung moderat nach. Der CAC40 Verlierer bleibt operativ gut aufgestellt, der Ennismore-Zukauf sorgt aber für Diskussionen über Risiken und Verwässerung. Der laufende Aktienrückkauf wirkt dem Druck zumindest teilweise entgegen.

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