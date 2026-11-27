Die Accor Aktie fällt am Freitagmittag um 0,90% auf 48,64 Euro und gehört zu den CAC40 Verlierern. Belastend wirkt eine Abstufung durch Berenberg, die den Zukauf des Lifestyle-Hotelspezialisten Ennismore kritisch sieht.
Accor Aktie: CAC40 Verlierer nach Berenberg-Abstufung
Die Accor Aktie gehört am Mittag zu den CAC40 Verlierern. Eine Abstufung von Berenberg rückt den 1,6 Milliarden Euro schweren Zukauf von Ennismore und das Verwässerungsrisiko erneut in den Fokus.
Accor Aktie: Berenberg zweifelt am Ennismore-Deal
Berenberg hat die Accor Aktie von Kaufen auf Halten abgestuft. Die Analysten begründen den Schritt damit, dass der Zukauf von Ennismore die Risiken erhöht. Zeitweise rutschte das Papier am Vormittag um rund 1,3% auf 48,46 Euro ab. Gegen Mittag hat sich der Abschlag auf 0,90% verringert.
Ennismore: Warum der Zukauf den Markt spaltet
Am 17. November hatte Accor angekündigt, bis Januar 2028 die 44,3% am verwässerten Kapital von Ennismore zu übernehmen, die Minderheitsaktionären gehören, darunter dem Gründer Sharan Pasricha. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Ennismore steht für Marken wie Mama Shelter und The Hoxton. Weil eine teilweise Bezahlung in Aktien vorgesehen ist, fürchten Anleger eine Verwässerung. Die Accor Aktie verlor am Folgetag im Handel mehr als 3,6%, zum Schluss waren es laut Presseberichten 4,2%.
Dabei war die Aktie erst am 17. November auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Woche danach gab sie deutlich nach und erholte sich seither wieder teilweise. Andere Analysten wie AlphaValue hatten die Transaktion dagegen positiv aufgenommen.
Verwässerungsrisiko
Die teilweise Zahlung in Aktien könnte die Zahl der ausstehenden Papiere erhöhen und den Gewinn je Aktie belasten.
Größe des Zukaufs
Mit 1,6 Milliarden Euro ist der Ennismore-Deal ein großer Brocken, der nach Ansicht von Berenberg die Risikoseite erweitert.
Solides operatives Bild
Im Oktober hatte der Konzern seine Ziele für 2026 nach einem Plus beim Umsatz je verfügbarem Zimmer von 4,9% im dritten Quartal angehoben.
Aktienrückkauf stützt den Kurs
Eine Stütze bleibt der laufende Rückkauf. Am Mittwochabend meldete Accor den Abschluss der zweiten Tranche des 450-Millionen-Euro-Programms. Insgesamt erwarb der Konzern 4.806.562 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 46,81 Euro. Der aktuelle Kurs liegt damit leicht über diesem Niveau.
CAC40 Verlierer am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Sanofi
|96,74
|-2,11%
|Pernod Ricard
|69,68
|-1,78%
|Danone
|68,46
|-1,10%
|Bureau Veritas
|31,87
|-0,90%
|Accor
|48,64
|-0,90%
Stand: Freitag, 27. November 2026, Mittag. Kurse in Euro.
Quelle: Euronext Paris
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