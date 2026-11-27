Die Accor-Aktie bleibt nach ihrem Rekord unter Druck. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr notierte der Hotelkonzern an der Euronext Paris 0,79 Prozent tiefer bei 48,69 Euro, ein Minus von 0,39 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Als CAC40 Verlierer steht Accor auf Platz vier. Der Rekord von 52,88 Euro vom 17. November liegt rund 8 Prozent entfernt.
Accor-Aktie als CAC40 Verlierer: Hotelkonzern gibt nach dem Rekord weiter nach
Die Accor-Aktie schließt am Freitag 0,79 % tiefer bei 48,69 Euro und ist CAC40 Verlierer. Berenberg bewertet die Aktie mit „Halten“, der Rekord vom 17. November liegt weit zurück.
CAC40 Verlierer
Warum die Accor-Aktie heute fällt
Als einzige Begründung nennt Idéal Investisseur im Schlussbericht die Einstufung „Halten“ durch Berenberg. Dahinter steht ein längerer Trend: Nach dem Rekord am 17. November hatte die Aktie in einer Woche rund 6 Prozent verloren. Der Auslöser war der Schritt, die Minderheitsanteile von Ennismore für 1,6 Milliarden Euro zu übernehmen, mit Zahlungen bis Januar 2028. Zu den Risiken zählt laut Idéal die Lage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo der Umsatz je verfügbarem Zimmer um etwa 20 Prozent sinkt.
Hintergrund
Ein Rekord mit Nachwirkungen
Am 22. Oktober hatte Accor seine Gewinnziele für das Jahr angehoben und auf das Wachstum im Luxus- und Lifestyle-Segment verwiesen. Der Aktienrückkauf von 500 Millionen Euro war zuletzt zu rund 61 Prozent umgesetzt. Am 18. November führte Accor als Schlusslicht den Index an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Accor SA
- ISIN
- FR0000120404
- WKN
- 855244
- Handelssymbol
- AC (Euronext Paris)
- US-Symbol
- ACCYY (OTC)
- Kurs
- 48,69 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Accor-Aktie
Warum ist die Accor-Aktie CAC40 Verlierer? Genannt wird die Einstufung „Halten“ durch Berenberg. Die Aktie fiel um 0,79 Prozent auf 48,69 Euro.
Was war am 17. November? Die Aktie erreichte mit 52,88 Euro ein Rekordhoch und kündigte den Kauf der Ennismore-Minderheiten an.
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