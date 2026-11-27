Warum ist die Accor-Aktie CAC40 Verlierer? Genannt wird die Einstufung „Halten“ durch Berenberg. Die Aktie fiel um 0,79 Prozent auf 48,69 Euro.

Was war am 17. November? Die Aktie erreichte mit 52,88 Euro ein Rekordhoch und kündigte den Kauf der Ennismore-Minderheiten an.