Die Acciona Energía-Aktie (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 19,02 Euro und damit 2,48 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acciona Energía damit Platz 15. Ökostromwerte waren am Donnerstag gefragt.
Acciona Energía-Aktie IBEX 35 Gewinner: Ökostromwert legt zu – Rückenwind von Solaria und der Mutter
Die Acciona Energía-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,48 Prozent auf 19,02 Euro profitiert der Wind- und Solarstromproduzent vom guten Tag für Ökostromwerte. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Ökostromwerte waren am Donnerstag gefragt. Neben dem Tagessieger Solaria legte auch Acciona Energía zu.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona Energía-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Acciona Energía profitierte vom freundlichen Umfeld für erneuerbare Energien: Branchenkollege Solaria (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, Handelssymbol: AOR, US-Handelssymbol: SEYMF) war mit fast 8 Prozent Plus der größte Gewinner im Index. Auch die Muttergesellschaft Acciona legte um 3,07 Prozent zu.
Branchentrend
Solaria führte den IBEX 35 mit 7,85 Prozent Plus an.
Mutter im Plus
Acciona stieg um 3,07 Prozent.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Das Unternehmen
Acciona Energía: Wind, Sonne und Wasserkraft
Acciona Energía ist seit Juli 2021 an der Börse und gehört mehrheitlich zum Infrastrukturkonzern Acciona (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF). Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks sowie Wasserkraftwerke in Spanien, Lateinamerika, Nordamerika und Australien. 2025 erzielte Acciona Energía rund 4,1 Milliarden Euro Umsatz.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Acciona Energía-Aktie
Warum ist die Acciona Energía-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acciona Energía-Aktie stieg um 2,48 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Ökostromwert profitierte vom starken Tag der Branche und der breiten Erholung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).
Wie stark ist die Acciona Energía-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Acciona Energía-Aktie schloss bei 19,02 Euro und damit 2,48 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (18,56 Euro).
Wem gehört Acciona Energía?
Mehrheitsaktionär ist der Infrastrukturkonzern Acciona, der ebenfalls im IBEX 35 notiert.
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