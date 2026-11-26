Warum ist die Acciona Energía-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Acciona Energía-Aktie stieg um 2,48 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Ökostromwert profitierte vom starken Tag der Branche und der breiten Erholung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).

Wie stark ist die Acciona Energía-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Acciona Energía-Aktie schloss bei 19,02 Euro und damit 2,48 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (18,56 Euro).

Wem gehört Acciona Energía?

Mehrheitsaktionär ist der Infrastrukturkonzern Acciona, der ebenfalls im IBEX 35 notiert.