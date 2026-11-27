Warum ist die Acciona-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Acciona-Aktie fiel um 0,37 Prozent. Laut Expansión prüft der Konzern, die Tochter Acciona Energía ganz zu übernehmen. Nach unserer Einschätzung wägen Anleger die Kosten eines solchen Schritts ab.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona-Aktie?

Die ISIN lautet ES0125220311, die WKN 865629. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AJ3 gehandelt, in den USA unter ACXIF (OTC).

Wie stark ist die Acciona-Aktie am Freitag gefallen?

Die Acciona-Aktie schloss bei 187,30 Euro und damit 0,37 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (188,00 Euro).

Was würde eine Übernahme von Acciona Energía kosten?

Analysten schätzten im Mai die Kosten für die rund 9 Prozent, die Acciona noch nicht hält, auf 650 bis 700 Millionen Euro. Ein aktueller Preis wurde nicht genannt.