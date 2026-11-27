Die Acciona-Aktie (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Verlierern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 187,30 Euro und damit 0,37 Prozent unter dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acciona damit den vorletzten Platz. Die Tochter Acciona Energía stieg dagegen um 4,05 Prozent.
Acciona-Aktie IBEX 35 Verlierer: Mutterkonzern im Minus – was ein Rückkauf von Acciona Energía kosten könnte
Die Acciona-Aktie gehört zu den IBEX 35 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,37 Prozent auf 187,30 Euro schließt der Infrastrukturkonzern als einer von nur zwei Werten im Minus. Während die Tochter Acciona Energía kräftig steigt, wägen Anleger die Kosten einer möglichen Übernahme ab. Wir zeigen die Hintergründe.
IBEX 35 am Abend
IBEX 35 mit kräftigem Plus: nur zwei Werte im Minus
Ein seltenes Bild im IBEX 35: Die Tochter steigt kräftig, die Mutter gibt nach. Acciona war am Freitag einer von nur zwei Verlierern.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Acciona-Aktie heute nachgibt
Laut der Wirtschaftszeitung Expansión prüft Acciona, die börsennotierte Ökostromtochter Acciona Energía wieder vollständig zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Für die Aktionäre der Tochter ist das eine gute Nachricht, für die Mutter bedeutet es Kosten: Analysten schätzten im Mai den Preis für die restlichen rund 9 Prozent auf 650 bis 700 Millionen Euro. Nach unserer Einschätzung wiegen Anleger das schwerer, weil Acciona Mitte November einräumte, sein Ziel von 2 Milliarden Euro aus Verkäufen 2026 nicht zu erreichen, und der Tochter ein Darlehen über 500 Millionen Euro gewährte.
Mögliche Übernahme
Laut Expansión prüft Acciona, Acciona Energía ganz zu übernehmen.
Kosten
Analysten schätzten den Preis für die restlichen 9 Prozent im Mai auf 650 bis 700 Millionen Euro.
Verfehltes Verkaufsziel
Acciona erreicht das Ziel von 2 Milliarden Euro aus Verkäufen 2026 nicht.
Das Unternehmen
Acciona: Bau, Wasser und erneuerbare Energien
Acciona mit Sitz in Alcobendas bei Madrid wird von der Familie Entrecanales kontrolliert, die rund 55 Prozent der Anteile hält. Der Konzern baut Straßen, Brücken und Bahnstrecken, betreibt Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen und hält rund 91 Prozent an der ebenfalls börsennotierten Acciona Energía (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY). Am 12. November teilte Acciona mit, dass das Ziel von 2 Milliarden Euro aus Beteiligungsverkäufen für 2026 wegen Verzögerungen nicht erreicht wird.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Acciona-Aktie
Warum ist die Acciona-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Acciona-Aktie fiel um 0,37 Prozent. Laut Expansión prüft der Konzern, die Tochter Acciona Energía ganz zu übernehmen. Nach unserer Einschätzung wägen Anleger die Kosten eines solchen Schritts ab.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona-Aktie?
Die ISIN lautet ES0125220311, die WKN 865629. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AJ3 gehandelt, in den USA unter ACXIF (OTC).
Wie stark ist die Acciona-Aktie am Freitag gefallen?
Die Acciona-Aktie schloss bei 187,30 Euro und damit 0,37 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (188,00 Euro).
Was würde eine Übernahme von Acciona Energía kosten?
Analysten schätzten im Mai die Kosten für die rund 9 Prozent, die Acciona noch nicht hält, auf 650 bis 700 Millionen Euro. Ein aktueller Preis wurde nicht genannt.
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