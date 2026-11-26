Warum ist die Acciona-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Acciona-Aktie stieg um 3,07 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Infrastrukturkonzern profitierte von der breiten Erholung und nachlassenden Zollsorgen.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona-Aktie?

Die ISIN lautet ES0125220311, die WKN 865629. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AJ3 gehandelt, in den USA unter ACXIF (OTC).

Wie stark ist die Acciona-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Acciona-Aktie schloss bei 188,00 Euro und damit 3,07 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (182,40 Euro).

Wie hängen Acciona und Acciona Energía zusammen?

Acciona ist Mehrheitsaktionär der ebenfalls im IBEX 35 notierten Acciona Energía. Beide Aktien gehörten am Donnerstag zu den Tagesgewinnern.