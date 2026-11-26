Die Acciona-Aktie (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 188,00 Euro und damit 3,07 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Acciona damit Platz sechs. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Acciona-Aktie IBEX 35 Gewinner: Infrastrukturkonzern steigt über 3 Prozent – Mutter und Tochter im Gleichschritt
Die Acciona-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 3,07 Prozent auf 188,00 Euro belegt der Infrastrukturkonzern Platz sechs. Auch die Ökostrom-Tochter Acciona Energía legte kräftig zu. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Infrastruktur- und Energiewerte gehörten am Donnerstag zu den gefragten Titeln. Acciona schaffte es unter die zehn stärksten Werte.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona-Aktie kräftig zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Acciona finanziert große Bau-, Wasser- und Energieprojekte langfristig und reagiert deshalb empfindlich auf Zinserwartungen und Konjunktursorgen. Als die Angst vor den US-Zöllen am Donnerstag nachließ, griffen Anleger wieder zu. Die Ökostrom-Tochter Acciona Energía legte parallel um 2,48 Prozent zu.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Nachlassende Zollsorgen
Aussagen aus den USA deuteten auf geringere Folgen der Zölle hin.
Tochter im Plus
Acciona Energía stieg um 2,48 Prozent.
Das Unternehmen
Acciona: Bau, Wasser und erneuerbare Energien
Acciona mit Sitz in Alcobendas bei Madrid wird von der Familie Entrecanales kontrolliert. Der Konzern baut Straßen, Brücken und Bahnstrecken, betreibt Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen und ist Mehrheitsaktionär der börsennotierten Acciona Energía (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY).
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Acciona-Aktie
Warum ist die Acciona-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acciona-Aktie stieg um 3,07 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Infrastrukturkonzern profitierte von der breiten Erholung und nachlassenden Zollsorgen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona-Aktie?
Die ISIN lautet ES0125220311, die WKN 865629. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AJ3 gehandelt, in den USA unter ACXIF (OTC).
Wie stark ist die Acciona-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Acciona-Aktie schloss bei 188,00 Euro und damit 3,07 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (182,40 Euro).
Wie hängen Acciona und Acciona Energía zusammen?
Acciona ist Mehrheitsaktionär der ebenfalls im IBEX 35 notierten Acciona Energía. Beide Aktien gehörten am Donnerstag zu den Tagesgewinnern.
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