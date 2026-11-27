Silber war im November noch stärker gefallen als Gold: von knapp 53 Dollar Anfang des Monats auf zeitweise rund 45 Dollar je Unze. Am Freitag kam die Wende. Im frühen Handel sprang der Preis um rund 6 Prozent, Gold legte gut 2 Prozent zu. Marktbeobachter erklären das mit der Stabilisierung der KI-Aktien: Der Zwang, Edelmetalle zu verkaufen, um Löcher an anderer Stelle zu stopfen, lässt nach.

Für die AbraSilver Aktie ist der Silberpreis die entscheidende Größe. Das Unternehmen besitzt keine Mine, sondern ein Projekt. Dessen Wert steigt und fällt mit dem Preis, zu dem sich das Metall später verkaufen lässt.