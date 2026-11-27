Wenn Silber steigt, steigen Silberentwickler schneller. Die AbraSilver Aktie (ISIN: CA00379L3048, WKN: A40CV1, Handelssymbol Toronto: ABRA, US-Handelssymbol: ABBRF, Frankfurt: 1AH) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 5,52 Prozent auf 9,75 kanadische Dollar. AbraSilver ist damit der drittstärkste S&P/TSX Gewinner des Morgens.
AbraSilver Aktie: S&P/TSX Gewinner dank Silber-Rally – Diablillos rückt der Bauentscheidung näher
Die AbraSilver Aktie legt am Freitagmorgen um 5,52 Prozent auf 9,75 kanadische Dollar zu und ist damit einer der stärksten S&P/TSX Gewinner. Silber verteuert sich so stark wie seit Wochen nicht, und der Entwickler des argentinischen Diablillos-Projekts hat zuletzt mit Bohrergebnissen und einem verstärkten Management nachgelegt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber holt auf – und nimmt die Entwickler mit
Silber war im November noch stärker gefallen als Gold: von knapp 53 Dollar Anfang des Monats auf zeitweise rund 45 Dollar je Unze. Am Freitag kam die Wende. Im frühen Handel sprang der Preis um rund 6 Prozent, Gold legte gut 2 Prozent zu. Marktbeobachter erklären das mit der Stabilisierung der KI-Aktien: Der Zwang, Edelmetalle zu verkaufen, um Löcher an anderer Stelle zu stopfen, lässt nach.
Für die AbraSilver Aktie ist der Silberpreis die entscheidende Größe. Das Unternehmen besitzt keine Mine, sondern ein Projekt. Dessen Wert steigt und fällt mit dem Preis, zu dem sich das Metall später verkaufen lässt.
Silberpreis springt
Rund 6 Prozent Plus am Freitagmorgen – Silberwerte stellen einen großen Teil der S&P/TSX Gewinner.
Neue Bohrergebnisse
Am 9. November meldete AbraSilver hochgradige Treffer innerhalb der geplanten Oculto-Grube und eine Ausdehnung der Goldzone nach Osten. Im Oktober hatte eine Bohrung 228 Meter mit 1,79 Gramm Gold je Tonne geliefert.
Team für den Bau
Am 13. November stellte das Unternehmen Vorstand und Aufsichtsgremium neu auf, um Finanzierung und Bau von Diablillos voranzutreiben.
Hintergrund
Eines der größten unerschlossenen Silberprojekte Argentiniens
Diablillos liegt in der Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens und gehört AbraSilver vollständig. Die Ressource umfasst nach Unternehmensangaben rund 350 Millionen Unzen Silberäquivalent. Argentinien hat das Projekt in sein Förderprogramm für Großinvestitionen (RIGI) aufgenommen, das über 30 Jahre steuerliche und rechtliche Stabilität zusichert. Firmenchef John Miniotis peilt die endgültige Investitionsentscheidung für das zweite Quartal 2027 an. Die Baukosten werden in Branchenberichten mit rund 722 Millionen US-Dollar beziffert. Wie AbraSilver diese Summe aufbringt – über Kredite, Metallstreams oder Partner –, ist noch offen.
Häufige Fragen zur AbraSilver Aktie
Warum ist die AbraSilver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 5,52 Prozent auf 9,75 kanadische Dollar, weil sich der Silberpreis kräftig von seinem Tief erholt. Entwickler wie AbraSilver reagieren darauf besonders stark.
Wann fällt die Bauentscheidung für Diablillos?
Das Management nennt das zweite Quartal 2027 als Ziel für die endgültige Investitionsentscheidung.
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