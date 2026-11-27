Die ABN-AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A2JQYJ, Handelssymbol Amsterdam: ABN, US-Handelssymbol: ABMRF) steigt am Freitagmorgen 1,54 Prozent auf 38,79 Euro. ABN AMRO ist damit AEX Gewinner. Am Donnerstag hatte die Aktie 1,92 Prozent auf 38,20 Euro zugelegt.
ABN-AMRO-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,5 Prozent auf 38,79 Euro – Banken im Plus
Die ABN-AMRO-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,54 Prozent auf 38,79 Euro und ist AEX Gewinner. Laut IEX legen die niederländischen Banken zu, einen eigenen Anlass nennt der Bericht nicht.
Die Gründe
Banken im Gleichschritt
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Laut IEX stiegen am Morgen ING, ABN AMRO, Aegon und NN Group, ohne dass ein Grund genannt wird. Der AEX gewinnt 1,24 Prozent, getragen von den Chipwerten. Finanzwerte laufen im freundlichen Markt mit.
Zweiter Gewinntag
Nach 1,92 Prozent am Donnerstag setzt sich der Anstieg fort.
Zinsumfeld
Steigende Zinserwartungen stützen grundsätzlich die Margen von Banken.
Sektor
ING, Aegon, NN Group und ASR Nederland steigen ebenfalls.
Häufige Fragen zur ABN-AMRO-Aktie
Warum ist die ABN-AMRO-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,54 Prozent auf 38,79 Euro und folgte den Bankwerten im freundlichen Markt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0011540547, WKN A2JQYJ, Symbol in Amsterdam ABN.
Was macht ABN AMRO?
Die Bank bietet Privat-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft an, vor allem in den Niederlanden.
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