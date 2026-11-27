Warum ist die ABN-AMRO-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,54 Prozent auf 38,79 Euro und folgte den Bankwerten im freundlichen Markt. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0011540547, WKN A2JQYJ, Symbol in Amsterdam ABN.

Was macht ABN AMRO?

Die Bank bietet Privat-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft an, vor allem in den Niederlanden.