Die AbbVie-Aktie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Handelssymbol: ABBV, deutsches Kürzel: 4AB) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,95 Prozent auf 291,69 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
AbbVie-Aktie S&P 500 Verlierer: Pharmakonzern gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt
Die AbbVie-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,95 Prozent auf 291,69 US-Dollar gibt der Pharmakonzern im starken Markt nach.
Die Gründe für den Kursverlust
Pharma im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Pharmawerte wie AbbVie bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
AbbVie lebt von Immunologie- und Onkologie-Präparaten. Ein Minus von knapp 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur AbbVie-Aktie
Warum ist die AbbVie-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 0,95 Prozent auf 291,69 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US00287Y1091, WKN A1J84E, Handelssymbol ABBV.
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