AbbVie-Aktie S&P 500 Verlierer: Pharmakonzern gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die AbbVie-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,95 Prozent auf 291,69 US-Dollar gibt der Pharmakonzern im starken Markt nach.

Die AbbVie-Aktie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Handelssymbol: ABBV, deutsches Kürzel: 4AB) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,95 Prozent auf 291,69 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. AbbVie im laufenden Handel -0,95 % Kurs im laufenden Handel 291,69 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Pharma im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Pharmawerte wie AbbVie bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht AbbVie lebt von Immunologie- und Onkologie-Präparaten. Ein Minus von knapp 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die AbbVie-Aktie spricht Breite Produktpalette: Immunologie, Onkologie, Neurologie.

Defensives Geschäft: Stabile Nachfrage. Was die AbbVie-Aktie belasten kann Rotation: Pharmawerte weniger gefragt.

Patentabläufe: Wettbewerb durch Nachahmerpräparate. Steckbrief der AbbVie-Aktie Unternehmen: AbbVie Inc.

ISIN: US00287Y1091 · WKN: A1J84E

Handelssymbol: ABBV (NYSE) · Deutsches Kürzel: 4AB

Branche: Pharma Häufige Fragen zur AbbVie-Aktie Warum ist die AbbVie-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 0,95 Prozent auf 291,69 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US00287Y1091, WKN A1J84E, Handelssymbol ABBV. Fazit: Der S&P 500 Verlierer AbbVie ohne Nachricht Die AbbVie-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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