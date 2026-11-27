Die AbbVie-Aktie (ISIN US00287Y1091, WKN A1J84E, Handelssymbol ABBV, deutsches Kürzel 4AB) zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 291,205 US-Dollar. Das sind 3,27 US-Dollar oder 1,11 Prozent weniger als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
AbbVie-Aktie: S&P 500 Verlierer in ruhigem Pharma-Handel
Die AbbVie-Aktie zählt am Freitag zu den S&P 500 Verlierern. Eine eigene Nachricht ist nicht erkennbar.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die AbbVie-Aktie nachgibt
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu AbbVie liegt am Freitag keine Unternehmensmeldung vor. Der Rückgang ist nicht auf ein konkretes Ereignis zurückzuführen.
Schwäche im Pharmasektor
Zeitgleich bricht Vertex Pharmaceuticals nach der verlängerten FDA-Prüfung ein. Das kann die Stimmung für Gesundheitswerte insgesamt drücken.
Rotation in Wachstumswerte
Technologie- und Rohstoffwerte sind gefragt. Defensive Titel wie AbbVie können deshalb relativ zurückfallen.
Einordnung
Was der Rücksetzer bedeutet
AbbVie gehört zu den größten Pharmakonzernen der USA und ist für seine Immunologie-Produkte bekannt. Der Titel gilt zudem als Dividendenwert. Ein Minus von gut einem Prozent ist im Vergleich zum Vertex-Einbruch gering.
Häufige Fragen zur AbbVie-Aktie
Warum fällt die AbbVie-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Schwäche im Pharmasektor spielt eine Rolle.
Wie stark verliert die AbbVie-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 1,11 Prozent auf 291,205 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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