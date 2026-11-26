ABB Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Tech-Erholung bringt fast 3 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die ABB Aktie schließt am Donnerstag 2,97 Prozent höher bei 65,24 Franken und ist zweitstärkster SMI-Gewinner. Nach zwei Tagen am Indexende holt der Technologiekonzern einen Teil der Verluste auf.

Bild: ABB Ltd.

Die ABB Aktie ist am Donnerstagabend der zweitgrößte SMI-Gewinner: Das Papier des Elektrotechnik-Konzerns schließt 2,97 Prozent höher bei 65,24 Franken. Am Dienstag und Mittwoch war ABB jeweils das Schlusslicht im Leitindex. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die ABB Aktie wieder gefragt ist Die Erholung der Technologiewerte hat den Schweizer Markt am Donnerstag nach oben geführt. ABB stand dabei an der Spitze. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss am Ende nur 0,6 Prozent tiefer. Diese Kehrtwende stützte laut Dow Jones Newswires die Schweizer Technologiewerte: Neben ABB legten auch Logitech und VAT Group deutlich zu. In Marktkreisen wurden die jüngsten Ausschläge laut cash.ch als vorübergehender Schluckauf gewertet, nicht als Ende des Börsenbooms. ABB Aktie am Donnerstag +2,97 % Schlusskurs der ABB Aktie 65,24 CHF Kursverlust am Mittwoch -3,18 % Kursverlust am Dienstag -4,22 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr) ABB Aktie: Gut ein Drittel ist aufgeholt Die Rechnung bleibt nüchtern. Am Montag hatte die ABB Aktie nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg bei 68,32 Franken geschlossen. In zwei Tagen verlor sie knapp 5 Franken. Mit dem Plus von 1,88 Franken am Donnerstag ist gut ein Drittel davon zurückgewonnen. Zum Montagsschluss fehlen noch 4,5 Prozent. Was die ABB Aktie bremsen kann Schwankungen: Analysten erwarten laut Dow Jones Newswires, dass die hohe Volatilität bei Technologiewerten noch eine Weile anhält.

KI-Zweifel: Die Fragen nach Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen sind nicht beantwortet.

Übernahmepreis: Der Kauf von Ziehl-Abegg gilt manchen Beobachtern als teuer. Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter? Am Freitag öffnet die Wall Street nach Thanksgiving für eine verkürzte Sitzung. Für den SMI-Gewinner ABB wird die Richtung der Nasdaq erneut den Takt vorgeben. Operativ steht der Konzern mit einem Auftragsplus von 40 Prozent im dritten Quartal solide da. Stammdaten der genannten Unternehmen ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

Ziehl-Abegg: nicht börsennotiert

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.