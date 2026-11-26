Die ABB Aktie ist am Donnerstagabend der zweitgrößte SMI-Gewinner: Das Papier des Elektrotechnik-Konzerns schließt 2,97 Prozent höher bei 65,24 Franken. Am Dienstag und Mittwoch war ABB jeweils das Schlusslicht im Leitindex. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.
ABB Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Tech-Erholung bringt fast 3 Prozent
Die ABB Aktie schließt am Donnerstag 2,97 Prozent höher bei 65,24 Franken und ist zweitstärkster SMI-Gewinner. Nach zwei Tagen am Indexende holt der Technologiekonzern einen Teil der Verluste auf.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die ABB Aktie wieder gefragt ist
Die Erholung der Technologiewerte hat den Schweizer Markt am Donnerstag nach oben geführt. ABB stand dabei an der Spitze.
Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss am Ende nur 0,6 Prozent tiefer. Diese Kehrtwende stützte laut Dow Jones Newswires die Schweizer Technologiewerte: Neben ABB legten auch Logitech und VAT Group deutlich zu. In Marktkreisen wurden die jüngsten Ausschläge laut cash.ch als vorübergehender Schluckauf gewertet, nicht als Ende des Börsenbooms.
ABB Aktie: Gut ein Drittel ist aufgeholt
Die Rechnung bleibt nüchtern. Am Montag hatte die ABB Aktie nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg bei 68,32 Franken geschlossen. In zwei Tagen verlor sie knapp 5 Franken. Mit dem Plus von 1,88 Franken am Donnerstag ist gut ein Drittel davon zurückgewonnen. Zum Montagsschluss fehlen noch 4,5 Prozent.
Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter?
Am Freitag öffnet die Wall Street nach Thanksgiving für eine verkürzte Sitzung. Für den SMI-Gewinner ABB wird die Richtung der Nasdaq erneut den Takt vorgeben. Operativ steht der Konzern mit einem Auftragsplus von 40 Prozent im dritten Quartal solide da.
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