Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 3,00 Prozent höher bei 39,12 Euro. Sie folgte der Erholung von Zyklikern und Chipwerten, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der Aalberts-Aktie?

ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol in Amsterdam AALB.

Was macht Aalberts?

Aalberts entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung, etwa Rohrsysteme, Ventile und Oberflächenbehandlung.