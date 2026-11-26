Am Morgen +2,2 Prozent, am Abend +3,0 Prozent. Die Aalberts-Aktie (ISIN: NL0000852564, WKN: A0MQ1F, Handelssymbol Amsterdam: AALB, US-Handelssymbol: AALBF) schließt am Donnerstag 3,00 Prozent höher bei 39,12 Euro. Aalberts ist damit einer der stärksten AEX Gewinner und liegt wieder über dem Schlusskurs vom Dienstag (38,78 Euro).
Aalberts-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,0 Prozent auf 39,12 Euro – der Industriewert holt kräftig auf
Die Aalberts-Aktie schließt am Donnerstag 3,00 Prozent höher bei 39,12 Euro und ist AEX Gewinner. Der Industriewert aus Utrecht profitiert von der Erholung der Zykliker und Chipzulieferer.
Die Gründe
Zykliker im Sog der Erholung
Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Der AEX Gewinner Aalberts folgte dem breiten Aufschwung. Der Technologiekonzern liefert Komponenten für Gebäudetechnik, Industrie und die Halbleiterfertigung. Damit hängt die Aktie an zwei Themen, die am Donnerstag drehten: Konjunktur und Chipsektor. Laut IEX hatten Anleger die US-Inflationsdaten und die neuen Zollvorschläge weitgehend verdaut.
Chipwerte drehen
ASML, ASM International und Besi stiegen bis zu 3,2 Prozent.
Breite Erholung
AEX plus 1,86 Prozent, Midkap plus 2,4 Prozent, Frankfurt, Paris und London bis gut 2 Prozent im Plus.
Zölle weniger hart
Die US-Vorschläge werden an den Märkten gelassener bewertet als zunächst befürchtet.
Häufige Fragen zur Aalberts-Aktie
Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 3,00 Prozent höher bei 39,12 Euro. Sie folgte der Erholung von Zyklikern und Chipwerten, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Aalberts-Aktie?
ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol in Amsterdam AALB.
Was macht Aalberts?
Aalberts entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung, etwa Rohrsysteme, Ventile und Oberflächenbehandlung.
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